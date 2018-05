Yuri prepara concierto especial para Guadalajara

Guadalajara

La cantante veracruzana Yuri visitó Guadalajara para adelantar los pormenores de su próximo concierto en Guadalajara, el cual se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en el Auditorio Telmex, pues adelanta, será completamente diferente y único, contará con su propia escenografía, vestuario nuevo y muchas sorpresas, además con él busca compartir un momento de cerca con su público tapatío y celebrar a todas las mamás.

“Hay muchas cosas nuevas, todo mi vestuario es nuevo, tengo nuevos duetos, colaboraciones, traigo un tráiler con toda mi escenografía, voy a cantar temas que nunca había cantado aquí, ya saben, yo nunca repito, estoy muy contenta de que la gente de Guadalajara vaya a verme y aparte en un espacio como este auditorio, escenario del Auditorio Telmex va a ser mí escenario”, dijo la cantante en rueda de prensa.

Yuri además dio a conocer que se encuentra de estreno con el lanzamiento de su nuevo video perteneciente al tema “Ya no vives en mí” que canta junto a Carlos Rivera en su Primera Fila, y adelantó que en 4 meses lanzará un nuevo sencillo fuera de este disco y se trata de una nueva colaboración, sin embargo no reveló con quien será.

Detalló que no está en sus planes hacer otro disco y gira en formato Primera Fila, pues detalla prefiere adaptarse a la actualidad y a los contenidos que son más demandados en redes sociales, medio que la mantiene cerca con las nuevas tendencias y en contacto directo con sus seguidores, como las colaboraciones y sencillos uno a uno.

La jarocha señaló que este ha sido un buen año para ella, pues además de concretar fechas de gira junto a Pandora en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de visitar países de Latinoamérica y los números alcanzados con su Primera Fila son muy favorables, además confirmó que nuevamente será la conductora de La Voz Kids.

“Es un buen año, me siento muy contenta fui a Colombia a Estados Unidos y esto no para, y vienen muchas sorpresas todavía”, expresó.

Serie y nuevos proyectos

La vida de la cantante nuevamente fue tema de conversación luego de que en el último episodio de la serie biográfica de Luis Miguel, se diera a conocer detalles de su boda a la que asistió `El Sol´, al respecto, Yuri aseguró que aunque no sigue la serie, sí tuvo la oportunidad de ver ese capítulo y se sintió alagada.

“No la he visto toda, pero sí me sorprendió mucho ver una parte de mí vida ahí, Luis Miguel y yo éramos muy buenos amigos nunca fui su novia gracias a Dios, dijo entre risas, lo quiero mucho, hace muchos años que no lo veo y sobre la serie no voy a opinar nada, no soy uno de los personajes que están involucrados ahí, nada más me sacaron mi boda y ya para mí fue un honor que él estuviera ahí, de los otros personajes no voy a hablar soy cristiana y no soy nadie para juzgar”, detalló.

La jarocha detalló que está en pláticas para llevar su vida a la televisión en una serie, es algo que le emociona y que significaría mucho, pues a pesar de siempre ser transparente en su vida detalló que hay muchos capítulos que nadie conoce, sin embargo tiene condiciones y si se aceptan, tendrá su estreno el próximo año.

“Por supuesto que me encantaría, soy una mujer muy valiente y muy transparente, y tengo mucho que decir, dos productores están interesados en mi vida, pero eso sí, una cosa es que tú la cuentes y otra que los productores cuenten lo que ellos quieren, quiero que sea todo real, que no me pongan como la santa o la perfecta, si tú tienes los pantalones para que te hagan una serie es porque es tu verdad, si mi serie se va a ser fiel a mi historia, sí la hago, si lo productores van a adaptar para tener raiting, mejor no”, aseveró.

Finalmente la cantante informó que ya se escuchan rumores sobre una gira similar al formato del 90´s Pop Tour pero con artistas y exponentes de los 80´s, en caso de que se concrete, sería la más feliz de poder ser parte de ella.

GPE