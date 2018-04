Músicos celebran los 60 años de Yamaha

Ciudad de México

Esta noche, Yamaha celebra 60 años y a su fiesta ha invitado a reconocidos músicos mexicanos, como la cantante Lila Downs y el baterista Elohim Corona, quienes destacan el apoyo de la marca y la relación familiar con sus integrantes.

"Estoy muy honrada de ser parte de la familia, hemos buscado la manera de tener una relación con ellos porque nos interesa mucho la parte didáctica y la relación con estudiantes de la música", dijo Lila a su paso por la alfombra negra del evento.

La intérprete destacó que este año impulsará un proyecto musical al lado de la empresa: "En Oaxaca pensamos seguir haciendo un proyecto con Yamaha, ahora tenemos un piano nuevo, con el que vamos a hacer grabaciones con grupos del estado y también con mi banda".

Antes de entrar a la celebración, que se lleva a cabo en un hotel de la colonia Narvarte, el baterista de grupos como Moderatto y Gran Sur mencionó que la marca ha sido parte importante de su crecimiento como músico, pues en ambos grupos ha recurrido a sus instrumentos.

"Ya llevo muchos años con la marca, que creyó en mi desde los inicios, antes de estar en Moderatto, para mí fue importante que a pesar de que no era un baterista con gran carrera me ayudaron y me apoyaron; cuando me llevaron a Japón me mostraron pro qué estos instrumentos tienes esta calidad, en proceso; además, la gente con la que he tratado es muy sociable, son personas que te tratan como parte de la familia", indicó.

Al festejo acudieron diversos ejecutivos de la marca, quienes hablarán no solo de la división de instrumentos musicales, sino también del área electrónica y, por supuesto, de sus motocicletas, que decoran el lobby del hotel.

ERV