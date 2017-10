Proyectan 'Y tu mamá también' en el Festival de Cine de Morelia.

Morelia, Michoacán

Y tu mamá también tuvo una proyección especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, a la que acudió uno de sus protagonistas, Diego Luna, y el escritor de la historia, Carlos Cuarón, quienes estuvieron acompañados de Marco Antonio Solís, responsable del tema "Si no te hubieras ido", que forma parte de la cinta.

Desde el primer momento en que pisaron la alfombra roja que se realizó previo a la función, los gritos de los fans no se hicieron esperar, "Diego", "Charolastra", gritaban a lo lejos, mientras Carlos recordaba que esta película la filmó su hermano Alfonso Cuarón hace 16 años, en un contexto político y social diferente al actual.

"Los que eran adolescentes en esa época ahora están de la edad de Diego, pues sí ha cambiado el país, Y tu mamá también se filmó bajo el priismo de Ernesto Zedillo, pero la estrenamos con la inauguración de la en la "democracia" mexicana con Fox, han pasado 16 años en los que hemos caminado para atrás", dijo Carlos, entrecomillando con los dedos la palabra democracia.

Una vez dentro del cine, Diego recordó una anécdota que tuvo lugar en el rodaje, "hay una escena en las regaderas donde Gael y yo nos estamos bañando y dando de toallazos; de pronto el Chivo tenía la cámara y la bajó, se estaba meando de risa, y yo decía "que falta de respeto, estamos haciendo la escena", y de pronto todos me veían, así como ustedes ahorita, y cuando volteo hacia abajo el condón se me había llenado de agua y era gigante, pero todavía estaba pegado, fue la tarde mas feliz de mi vida".

Diego elevó el nivel de las carcajadas cuando agregó a su anécdota que los charolastras en la vida real no tienen circuncisión, "Gael y yo somos de padres que a duras penas llegaron al parto, ya no digamos que nos hayan hecho la circuncisión, ni que les haya importado nada de eso, así que tenemos capucha los dos capucha, es verdad.

"No estoy echando de cabeza a mi cuate, porque están a punto de verlo (en la película), entonces me hicieron un prostético, porque mi personaje se supone tiene circuncisión, y tuvieron que hacer un prostético, pero nadie hace prostéticos de penes, no existe eso en el cine, por lo menos no en lo que hacemos nosotros", agregó Diego, momentos después de develar una butaca con su nombre.

La noche charolastra cerró con un fragmento del tema "Si no te hubieras ido", que Marco Antonio Solís interpretó a petición de Daniela Michel, la directora del FICM, mientras el público se sumó a los coros y después de ello, la función arrancó.





