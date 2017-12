¿Qué ha sido de Rubí a un año de sus XV?

Ciudad de México

Hace un año, Rubí se volvió la quinceañera más famosa de México, pues su fiesta se volvió tan viral que recibió a más de 20 mil invitados. El evento se llevó a cabo en el pueblo de La Joya, en San Luis Potosí.

Pero doce meses después, ¿qué fue de ella?

A raíz de su popularidad, Rubí Ibarra García intentó lanzarse como cantante. Aunque ya no se hablaba mucho de ella, a inicios de 2017 Rubí mostró su voz con un fragmento de "No me queda más", de Selena.





Meses después lanzó su primer sencillo titulado “Soy Aquella” y tuvo su debut en los Estudios Universal, en Los Ángeles, el pasado 29 de abril. La presentación le trajo numerosas críticas, pues recurrió al playback.





En junio, fue abucheada por el público cuando ganó el premio Bomba Viral 2017 en los premios MIAW 2017 de MTV.





Pero a pesar de las críticas, recientemente Rubí ofreció un concierto en el Teletón de Honduras, donde también estuvieron otras personalidades como Maribel Guardia y Lupillo Rivera.





Sin el mismo furor que hace un año, y con más ganas que calidad, Rubí sigue buscando mantenerse en la escena musical.

