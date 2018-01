Warner desmiente demanda de Radiohead a Lana del Rey

Ciudad de México

Luego de que Lana del Rey dijera que Radiohead la había demandado por el supuesto plagio de su canción "Creep", Warner/Chappell —sello de la banda— lo desmintió.

"Para dejar las cosas claras, no se interpuso ninguna demanda y Radiohead no dijo que 'sólo aceptará el 100% de las regalías por la publicación de 'Get Free'", dice un comunicado que compartió el medio especializado Pitchfork.

"Es cierto —agregó— que hemos estado en conversaciones desde agosto del año pasado con los representantes de Del Rey. Está claro que en los versos de 'Get Free' usan elementos musicales que se encuentran en los versos de 'Creep' y hemos solicitado que esto se reconozca a favor de todos los autores de Creep".

Lo curioso es que, hace algunos años, la banda británica también fue demandada por la banda británica The Hollies, debido a las similitudes que existen entre "Creep" y la canción "The Air That I Breathe".

En ese entonces, The Hollies ganó la demanda, gracias a la que reciben parte de las regalías que genera la canción.

Hasta el momento ninguno de los representantes ha emitido algún comentario.

