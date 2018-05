La verdadera charla de Verónica Castro y Luis Miguel

Ciudad de México

Anoche los fans de Luis Miguel pudieron descubrir lo que realmente pasaba por la mente del cantante durante aquella charla que sostuvo con Verónica Castro en el programa Mala noche no.

En el tercer episodio de la serie que produce Netflix, LuisMi acude a Televisa acompañado de su hermano Alejandro. Cuando La Vero le dice que hay una llamada de una mujer que quiere hablar con él desde Europa, tanto el cantante como su hermano piensan que se trata de su madre, de quien llevan un tiempo sin saber nada; sin embargo, la mujer que le llama es Lucerito, con quien protagonizó la película Fiebre de amor.

>>La vida real

A pesar de lo que vimos en la serie de Netflix, en realidad Luis Miguel acudió solo al programa de Verónica Castro, pues su hermano estudiaba en Miami.

De hecho, fue su hermano quien le hizo la llamada y no Lucerito. Al escuchar la voz de Alejandro, El Sol se mostró emocionado, lo que la conductora aprovechó para sacarle una que otra revelación.

En el programa, Mickey dijo su padre estaba en España y su madre en Italia. "Extraño mucho a mi madre, el cariño de una familia no se puede perder por nada. Me contacto con ellos, pero no con frecuencia", dijo el cantante.

Aquí el video original:





