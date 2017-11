Como cada año, Vans une al público dentro del Corona

Ciudad de Mèxico

Dentro del Corona Capital, la marca Vans estableció como cada año un juego mecánico para vivir una experiencia única, en esta ocasión Vans Spinner hizo que el público se formara para tener esta aventura que viene incluida dentro del boleto del Corona.

La experiencia gira en torno a una especie de ruleta que da vueltas completas y cada cierto tiempo te deja en la cima hasta ir a toda velocidad y girar por delante y después hacia atrás.

Carla Gutiérrez, Senior Marketing Manager de Vans, habló en entrevista durante el festival, la experiencia que quisieron llevar al público.

"Como cada año, tenemos un juego donde queremos brindarle al público que viene al Corona algo diferente, este año quisimos ser más extremos aún con Vans Pinner, es un juego que da vuelta por completo; son dos cabinas y cada una de vueltas de 360 grados y está increíble, a la gente le está gustando", comentó Carla durante el Corona.

Incluso la marca de tennis y accesorios colabora con la fundación Restart, una asociación que apoya a gente con capacidades diferentes.

"Cada año colaboramos con Restart, una asociación que se dedica a traer gente con discapacidad a los festivales y tienen una zona especial, ellos nada más habían estado en vive latino, nosotros llevamos con Vive 4 años y este es el primer año que lograron estar dentro del Corona Capital y nosotros estamos apapachándolos, dándoles producto Vans trayéndolos a las experiencias con las mayores facilidades posibles" , explicó la Senior Manager.

Después de que muchos probaran está experiencia, Sonia quién está en silla de ruedas, compartió su emoción por haber subido al Spinner.

"Me gustó muchísimo, al principio me dio miedo, la pasé muy bien, allá arriba me sentí libre, sentí muy bonito cómo se ve todo, vale la pena", dijo Sonia de 25 años de edad.

También el día de mañana estará disponible el juego dentro del segundo día del Corona.





