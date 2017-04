O'Brien y Kimmel parodian escándalo de United Airlines

Ciudad de México

El nuevo escándalo de United Airlines, que forzó a uno de sus pasajeros a bajar de un avión por sobrecupo, le valió numerosas críticas a la aerolínea. Sin embargo, los comediantes Conan O'Brien y Jimmy Kimmel decidieron tomar este episodio con humor.



TE RECOMENDAMOS: Arrastran a pasajero de United Airlines para sacarlo del avión

En su programa de anoche, transmitido por TBS, O'Brien habló sobre los videos en los que se ve a agentes de seguridad arrastrar a un pasajero de United Airlines. Consideró que la aerolínea había ido demasiado lejos, aunque admitió que él también tiene problemas con los asientos.

Contó que una hora antes de empezar el programa notó que había un asiento vacío en el estudio, así que la producción invitó "amablemente" a quienes pasaban por la calle para ocupar ese lugar; dijo que hasta ofrecieron 800 dólares, pero nadie aceptó.

"Necesito ese asiento ocupado ahora mismo", dijo mientras dos personas con uniformes de seguridad arrastraron a un hombre por el set, lo llevaron al asiento vacío y lo obligaron a sentarse.



Jimmy Kimmel no dejó pasar la oportunidad de parodiar el incidente de United Airlines, así que transmitió un "comercial honesto" de la aerolínea.

En éste, una sonriente azafata dice: "Somos United Airlines. Tú haces lo que decimos en el momento que lo decimos y no habrá problemas. ¿Capiche? (...) "Danos un problema y arrastraremos tu trasero fuera del avión".

Antes de trasmitir el "comercial honesto", Kimmel dijo que no podía entender lo que pasó en el vuelo de United Airlines.

"Es algo que no entiendo. He estado en cientos de juegos en estadios con 50 mil asientos y nunca venden el mismo asiento dos veces, pero de alguna manera (United) Airlines no puede manejarlo", comentó.









GGA