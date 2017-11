U2 editará su disco "Songs of experience".

Madrid

U2 confirmó que será el 1 de diciembre cuando editen su nuevo disco de estudio, "Songs of experience", el decimocuarto de su carrera y el cierre del binomio abierto con su anterior trabajo, "Songs of innocence" (2014).

Junto con este anuncio, realizado a través de su discográfica, la banda irlandesa avanzó un nuevo sencillo, el festivo "Get out of your own way", que llega después de los anticipos previos de "You're the best thing about me" y "The blackout".

Además se desveló la portada, obra una vez más del afamado fotógrafo y realizador Anton Corbijn, que muestra a los hijos de Bono y The Edge, los adolescentes Eli Hewson y Sian Evans, estrechando su mano.

Grabado en Dublín, Nueva York y Los Ángeles, "Songs of experience" se terminó a principios de año y sus canciones, ideadas en forma de cartas íntimas a lugares y personas cercanas a Bono, se nutren del consejo que le dieron al cantante: "Escribe como si estuvieras muerto".

El álbum, que contendrá 13 cortes, ha sido producido por Jacknife Lee y Ryan Tedder, con asistencia de Steve Lillywhite, Andy Barlow y Jolyon Thomas y servirá al grupo para iniciar una nueva gira, cuyo tramo norteamericano arrancará el 2 de mayo. El resto de las fechas serán confirmadas en 2018.

