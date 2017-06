Masacre inspira a Trevi y Guzmán para su 'show' de amor

México

Alejandra Guzmán y Gloria Trevi decidieron unir su talento en el Versus World Tour como una repuesta de amor ante la masacre en la discoteca Pulse, de Orlando, Florida, así lo reveló la intérprete de “Pelo suelto” ayer, antes de su segunda presentación en la capital de la República Mexicana.

En el escenario de la Arena Ciudad de México, Trevi recordó el 12 de junio 2016, cuando Omar Seddique Mateen (quien murió abatido por la policía) asesinó a 50 personas e hirió a otras 53 en el bar popular entre la comunidad gay.

“(Versus Word Tour) salió de una situación fuerte, de lo que pasó en Orlando hace un año, donde un hombre mató a más de 50 personas.

“Me conmovió mucho y empecé a soñar con unirnos para decir no a los crímenes de odio… Con un grito podemos derribar cualquier muro. Pronto saldrá el disco y una canción habla de eso, la escribió Alejandra; se llama ‘Rivales’”, compartió Gloria.

Guzmán indicó que su gira ha tenido gran éxito por el arduo trabajo de todo su equipo y dedicó sus presentaciones a todos sus seguidores en la región.

“Lo que estamos viviendo como latinos y mexicanos ha sido fuerte y difícil, pero si mostramos una cara de ser profesionales y dar un mensaje positivo, vamos a dar mucho más que un ejemplo, porque aquí estamos de corazón y eso se nota. Me voy con buen sabor de boca y quiero más. El resultado es algo positivo, bonito y bello”, expresó Alejandra.

Para dar lo mejor de sí en cada escenario de esta serie de conciertos, La Reina de Corazones reveló que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica el 22 de noviembre 2016 que la obligó a aprender a caminar y bailar otra vez.

“Cumplí siete meses, jamás pensé estar bailando como ahora lo hice, de menos cero hasta lo que ven.

“Es un regalo de Dios, de los fans que te transmiten y motivan a ser mejor como artista, porque tengo una rival pesada (Trevi). No cualquiera me da nervio y me deja el público calientito”, reveló Alejandra, a lo que Trevi pronto reviró: “Cuando ella me dijo: ‘me van a operar y tengo que aprender a caminar y bailar’, pensé, ‘me tengo que poner en chinga, porque lo hará muy bien’”.

Gloria aseguró que al principio de su colaboración tuvieron reservas, principalmente por cómo reaccionarían los seguidores de cada una, especialmente cuando se quedaran a solas en el escenario. Sin embargo, con lo hecho hasta ahora se percataron que unirse fue la mejor idea: “Se sintió una energía súper linda, los fans de Alejandra cantaban mis canciones y los míos las de ella”.

Las divas del pop mexicano se reunieron con los medios de comunicación porque fueron merecedoras, de parte de Alejandro Arce, director general Zignia de Live, de un reconocimiento por ser las primeras en vender todo el boletaje de sus tres presentaciones en la Arena Ciudad de México, lo que se traduce en 60 mil asistentes.

“Hemos puesto todas las ideas, las ganas de presentar un show de primer mundo. Ensayamos mucho. Ayer (el jueves) fue la décima presentación del show. Es una ilusión muy grande de hacerlo en nuestro México, nos traspasaban los gritos. Es una emoción muy grande llenar este monstruo”, agradeció Guzmán.

Para Trevi este tipo de premios y recuerdos “son importantes para los artistas”. De acuerdo a la regiomontana, estos logros solo se obtienen cuando la gente se une para hacer cosas positivas.

• Gloria Trevi y Alejandra Guzmán confirmaron que regresarán a la CdMx el 18 de noviembre próximo y visitarán Monterrey, Nuevo León, el 23 del mismo mes.

• La Guzmán adelantó la presencia de Silvia Pinal en el concierto que ofrecerán hoy; su papá Enrique Guzmán asistió el jueves; y dijo que su hija Frida Sofía aplaudió ell concierto que ofrecieron en Denver, Colorado.

• La intérprete de “Gloria” recibió un segundo premio por ser la única mujer en llenar dos veces en 2017 la Arena Ciudad de México.

