Para trascender, el chiste es hacer algo interesante: Janet Arceo

Janet Arceo recientemente cumplió 62 años y desde los tres empezó su carrera en la televisión; quizá por ello ser parte de la historia de los medios electrónicos es algo natural para ella. Tanto, que lejos de ufanarse por estar celebrando 35 años con su programa La mujer actual, en Radio Formula, se emociona, se pone feliz, pero también reconoce que se reta, “pues cada día es como el primero”.

La conductora se sienta en la terraza de las instalaciones de Radio Formula, y dice “es como un respiro”, en medio de tanto festejo, pues ha ido a varios programas, donde sus compañeros la han felicitado.

“Estuve con Joaquín (López Dóriga), fue padrísimo, fue muy lindo, pero igual he estado con varios compañeros y todos han sido muy amables”, dice antes de iniciar la entrevista.

Treinta y cinco años se dice rápido, pero es una vida… ¿no?

Sí, por eso va a ir Franco a cantar “Toda la vida” (en el festejo que tendrá esta tarde en La Lotería Nacional.

¿Cómo ha sido esta historia, empezaste desde muy niña y has trascendido a modas, cambios, de todo, y con una trayectoria sin escándalos, ni chismes?

Sí, efectivamente, yo empecé en la televisión hace 59 años en Club del Hogar con Danielito Pérez Arcaraz y Madaleno, y desde entonces siempre he estado. Hice locución en Club del hogar, luego empecé a hacer Play back, tuve mi programa de televisión en Canal 5 cuando era niña, hice números musicales cada semana; al mismo tiempo ya estaba haciendo fotonovelas, que se usaban en ese tiempo; también hice películas, telenovelas.

¿Cómo llegaste a la tv, quién te descubrió?

Por lo que sé, cuando iba a cumplir tres años, Danielito Pérez Arcaraz estacionaba su coche en la calle de Tolsá, que era donde vivíamos, paralela a Televicentro; ahí me veía jugar con mi mamá y con un perro. Yo nací después de cuatro años de la muerte de una hermana de 15 años, entonces mi mamá me traía toda arregladita, era como el regalo que Dios les daba a mis papás después de una pena tan fuerte. Entonces me traía con crinolinas, toda ampona, me pintaba un mechón. Bueno, como si fuera muñequita y quizá por eso le llamaba tanto la atención a Danielito. Él ya tenía a una niña en su programa que hacía el comercial de la pasta dental Colgate, pero se enfermó esa niña y Danielito dijo: ‘Que venga la vecinita, a ver si su mamá nos la presta’. Mi mamá dijo que sí, sin pedirle permiso a mi papá. Y esa es otra historia, porque mi papá se enojó de que mi mamá no le pidiera permiso.

“Y cuando me di cuenta, ya iba a un lugar donde había muchos adultos que me besaban, me cargaban, me daban chocolates. Mi mamá encantada de entrar a Televicentro. Y sin ningún antecedente de alguien que podría haber estado en la televisión, yo ya estaba en la tele.

“A mi papá se lo dijeron unos amigos y eso le dio mucho, enterarse por ellos. Y le reclamó a mi mamá, pero después también disfrutó de mi carrera, que ahí se inició sin darme cuenta. Y hasta la fecha.

“Y me encanta, me apasiona y estar en un medio de comunicación me sigue pareciendo la mejor oportunidad de estar en contacto con el público, de aprender de la gente.

¿Cómo has sobrevivido a tantos cambios y etapas?

La gente es la que dice qué quiere usar, qué medio le queda cómodo. Cuando nació la televisión pensaron que el radio se extinguía; y no, la radio ha seguido. Cuando los sismos del 85, la televisión se cayó, Televisa sufrió; y el recurso fue la XEW, y se fueron a la W a transmitir y siguió la radio; y luego en 1982 vino el cambio a la radio hablada, que ya no era la radio que te acompañaba con la radionovela, la pura música; no, ya empezaba a haber ese contacto con la gente y no se acaba la radio.

Ahora, a lo mejor lo escuchas a la carta porque nuestro programa pasa de 10 a 12 en vivo, pero yo estoy recibiendo mensajes de la gente en la noche porque lo escuchan en el potscast cuando regresan de trabajar; o lo están escuchando en otra parte del mundo. Ahora es una globalización impresionante y te pueden estar escuchando a la hora que ellos pueden y están compartiendo y preguntando, y les contestas. Entonces no se ha extinguido nada. La televisión, creo también es a la carta, el caso es estar en el gusto de la gente, que seas de sus favoritos.

“El reto es ese todos los días, porque cada vez hay más y más. Tú puedes hacer tu programa de televisión con tu teléfono, tener tu canal en You-Tube. El chiste es que hagas algo interesante para que tengas muchos seguidores. Yo tengo la enorme fortuna de haberme quedado en el gusto de la gente, algunos me recuerdan de cuando estaba en la tele y otros de cuando empezamos a hacer este programa (La mujer actual), ya son tres generaciones que dicen: ‘Es que mi abuelita te oía, es que mi mamá te oía y ahora yo te escucho”.

¿Cómo seleccionas el contenido de tu programa?

Yo aquí no sé nada, los que saben son mis colaboradores, tengo una gran familia de especialistas que se han ido ganando la confianza de nuestros radioescuchas a lo largo de los años. Nos basamos en lo que la gente quiere saber, lo que necesita y nos vamos adaptando a los cambios. Ofrecemos información fresca, actual, real y nos encargamos de tener al especialista que les pueda guiar.

Es un programa que nació dirigido a la mujer, pero ya cambió, ¿no?

Sí, la consigna al principio era orientas a mujeres jóvenes inexpertas, y yo estaba en ese rubro; de cuando estás recién casada, cuando no le sabes bien al manejo de la casa, todo se atora, y entonces nos dijeron muy claramente. Jaime Almeida, que era el director de Radiopolis, nos dijo:´El señor Jaime Azcárraga que quiere colaboradores que orienten y nos abrimos a todos los campos y por eso la mujer actual; pero ahora tenemos en nuestro eslogan: La revista familiar de la radio por excelencia, porque nos dirigimos a toda la familia.

¿Nunca ha habido un tropiezo, un obstáculo que te haya frenado?

No, yo le sigo a la gente, hay que tener un amante, porque el amante es el que te apasiona, el que te lleva a viajar, a buscar la siguiente oportunidad, a ir por esa entrevista, por ese programa, a buscarle a tu público; yo estoy enamorada de mi micrófono y cuando logras eso, es lo que te hace que te levantes temprano, que cumplas muchos años y que no te des cuenta de cómo ha pasado el tiempo.

Claro que he pasado por circunstancias complicadas, pero todo ha sido superado por esa pasión que tengo a lo que hago. Nunca dije: ‘Me voy a dedicar a eso, estudié para secretaria y trabajé una semana porque ahí sí me di cuenta que no era para eso. Por eso regresé a la tv en Nuestra gente porque era lo mío.

“He pasado por tropezones emocionales personales. Por ejemplo, el público supo desde siempre que era mamá soltera, no lo oculté, como no se lo oculté a mi hija.

Decidí ser mamá soltera, porque no iba a tener una pareja a la que no solo no llenara, sino que tampoco me llenara a mí. Entonces he sido mamá soltera y creo que eso me ha costado más trabajo que mantener un programa al aire.

“Ahora mi hija, Jimena, tiene 26 años, es maestra, ya va agarrando su camino, pero sí fue complicado, aunque lo pudimos hacer y tampoco eso fue escándalo, para mí ha sido un gran éxito.