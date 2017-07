Tony Hadley anuncia que deja Spandau Ballet.

Londres

Tony Hadley, cantante del grupo de pop británico Spandau Ballet, anunció que se vio forzado a dejar la banda y que no volverá a actuar con sus colegas, aunque no especificó las causas de esta decisión.

"Debido a circunstancias fuera de mi control, es con gran pesar que se me ha requerido que declare que ya no soy miembro del grupo Spandau Ballet y, por ello, no volveré a actuar con la banda en el futuro", dijo el artista de 57 años en un breve comunicado difundido en Twitter.

Fundado en 1979, "pandau Ballet alcanzó la cúspide de su éxito en los años 80, cuando rivalizó con otra banda de nuevos románticos, Duran Duran.

El grupo se separó en 1990 por desacuerdos económicos y, tras más desavenencias a lo largo de los años, volvió a reunirse en 2009 para lanzar un nuevo álbum, "Once More", y hacer una gira.

En 2014, el grupo, formado también por Steve Norman, John Keeble y los hermanos Martin y Gary Kemp, presentó un documental sobre su ascenso a la fama, "Soul Boys Of The Western World", y sacó además un álbum de grandes éxitos.

"Spandau Ballet" emprendió una gira mundial en 2015 y ese mismo año Hadley, que tiene además una carrera en solitario, participó en un programa de telerrealidad en la televisión británica, mientras que posteriormente Martin Kemp fue juez en otro programa televisivo.

Tras su primer gran éxito en 1981, "To cut a long story short", el grupo sacó seis álbumes de estudio y colocó diez temas entre los diez más vendidos del Reino Unido, incluido el número uno "True", en 1983.

Aquí te compartimos algo de su música.

