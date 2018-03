Tommy Lee denuncia que fue golpeado por su hijo.

Tommy Lee, el exbaterista de Mötley Crüe compartió hoy una foto de su rostro ensangrentado en la que denunció que fue golpeado por su hijo Brandon Lee, de 21 años.

En su mensaje en Instagram el exbaterista de 55 años escribió: "Mi corazón está roto. Puedes darles a tus hijos todo lo que puedan desear en toda su vida y aún así pueden volverse en contra. ¡Buen trabajo, Brandon! ¡Gran hijo!".

Tambien escribió: "Hola, @TMZ, tal vez entiendas, antes de ir a denunciar mierda. Mi prometida y yo estábamos en la cama cuando mi hijo irrumpió en la habitación y me agredió. Le pedí que dejara la casa y él me dejó inconsciente. Se escapó de la policía. Esa es la verdad".

Hey @TMZ maybe get your facts straight before you go reporting bullshit. My fiancé and I were in bed when my son busted into the room and assaulted me. I asked him to leave the house and he knocked me unconscious. He ran away from the police. THAT’S the truth.