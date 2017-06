Las puertas siempre estarán abiertas para Paulina: Timbiriche.

Ciudad de México

Sasha, Benny, Erik, Diego, Mariana y Alix hicieron oficial el anuncio de su regreso a los escenarios para celebrar sus 35 años de carrera.

Comenzarán con 3 presentaciones en el Auditorio Nacional el 13, 14 y 15 de septiembre, Monterrey el 12 y 13 de octubre y Guadalajara el 19 y 20 de octubre.

Ante la pregunta sobre si Paulina Rubio formaría parte de este nuevo reencuentro, Sasha fue muy clara "Paulina no necesita invitación para sumarse. Ella es parte fundamental de Timbiriche y la extrañaremos pero desafortunadamente su agenda no se lo permitió, aunque no descartamos que en un futuro se pueda sumar a la gira".

De la misma forma la puerta quedó abierta para otros integrantes de Timbiriche como Thalía y Eduardo se unan en algún punto de la gira y también tener invitados especiales como su padrino artístico, Miguel Bosé.

Benny dijo que están preparando un repertorio de 60 canciones "Todos temas que son éxitos", mientras que Erik dio a conocer que esta semana tendrán una escucha de nuevos temas que grabarán para esta nueva etapa, con la cual prometen un show digno de la espera de sus seguidores.





