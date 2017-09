Amazon Prime Video transmitirá 'This is Us'

Ciudad de México

Tras la firma de un acuerdo internacional con Twentieth Century Fox Television Distribution para contenidos, las series 'This Is Us' y 'The Exorcist' serán transmitidas por Amazon Prime Video.

TE RECOMENDAMOS: Película de jóvenes titanes ya tiene fecha de estreno.

La plataforma de servicios de streaming informó en un comunicado que tendrá la exclusiva para ofrecer a sus miembros en más de 200 países, el contenido de la exitosa serie 'This Is Us', la cual obtuvo 11 nominaciones a los Premios Emmy.

En tanto, consiguió la estatuilla en la categoría de Mejor Actor para el protagonista Sterling K. Brown, por su actuación como "Randall Pearson". La serie narra la historia de la familia "Pearson" a través de las décadas.

'This Is Us' es una de las mejores series de televisión, amada por los espectadores y aclamada por la críticos”, indicó al respecto el vicepresidente global de adquisiciones de Amazon, Brad Beale.

Además, el acuerdo multianual más incluyente entre dichas compañías, también implica ofrecer la adaptación a televisión de la serie de terror 'The Exorcist, ambas disponibles desde este mes en nuevos países, una vez que sea transmitido el final de temporada.

'The Exorcist' es un sugestivo thriller psicológico que sigue a dos sacerdotes enfrentando el caso familiar de una escalofriante posesión demoniaca, en donde actúa el mexicano Alfonso Herrera como el padre "Tomas Ortega".

“Estamos muy contentos de hacer equipo con Amazon con este acuerdo y esperamos que nuevas audiencias en todo el mundo descubran estas grandes series”, comentó por su parte el vicepresidente ejecutivo para las Américas de Twentieth Century Fox Television Distribution, Evan Scheffel.

Dichas series se podrán disfrutar a través de la aplicación de Amazon Prime Video para TV, dispositivos móviles y plataforma online.

















BB