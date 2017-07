The Weeknd 'abrirá' primer día del Festival de Benicàssim

Castellón

El ritmo electrónico de The Weeknd, convertido ya en una estrella mundial, abre hoy la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que verá su debut en España y que se prepara para cifras récord de asistentes y largas colas.

Estas vendrán motivadas principalmente por el dispositivo especial de seguridad puesto en marcha este año, un 30 % mayor que el pasado y que, entre otras novedades, establece un nuevo perímetro de seguridad.

La organización prevé atraer a 53 mil asistentes en cada una de sus cuatro jornadas, entre 15 mil y 18 mil personas más por día de lo habitual hasta ahora, y repetir el cartel de "no hay entradas" de 2016, que cerró con 170 mil "fibers".

El escenario Las Palmas acogerá esta medianoche el concierto de The Weeknd, el proyecto inicialmente independiente liderado por el canadiense de origen etíope Abel Tesfaye cuyo tercer disco, "Starboy", alcanzó 223 millones de escuchas en una semana en la plataforma digital Spotify y llegó al número uno en listas de éxito.

Pero junto a esta estrella mediática, pareja de la cantante estadunidense Selena Gomez, el FIB 2017 ofrece hoy un ecléctico panorama donde convivirán glorias guitarreras del "indie" de los noventa, como The Jesus and Mary Chain y Ride, con la electrónica de Bonobo.

Los conciertos en el escenario principal comenzarán con el trío de Nueva York Sunflower Bean, seguidos por los vascos Belako y los veteranos británicos Ride, que vuelven a Benicàssim tras haber actuado en la primera edición del FIB.

Las Palmas completará su cartel de esta noche con el artista londinense de "grime" y "hip hop" Stormzy y, tras la esperada actuación de The Weeknd, cerrará el escenario el productor, compositor, músico y DJ británico Bonono.

En el escenario secundario la noche contará con otros veteranos de la escena británica que también actuaron en la primera edición, The Jesus and Mary Chain, que presentarán su último disco, "Damage and Joy".

Completará el cartel los también británicos The Courteeners, los islandeses Kaleo, los valencianos Gener, Twin Peaks desde Chicago (Estados Unidos), el también estadunidense artista de hip hop Mick Jenkins y la tornamesista española EME DJ.

El Dance Stage del Beach Club, el más ecléctico del festival, reunirá nombres de la música electrónica, "trap" o "soul" como Honne, Troiboy, Kölsch, Sylvan Esso, Bejo & DJ Pimp y los sonidos electrónicos con tinte africano de Ibibio Sound Machine.

Por último el Pool Party contará con los DJ Bearded Kitten Dj, Boccachico, Ismael (Flash Show Djs), Eterno y Ffenet.





