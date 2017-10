The Rolling Stones estrenarán nuevo álbum "On Air" .

Londres

The Rolling Stones sacará a la venta el 1 de diciembre su nuevo álbum recopilatorio, "On Air", en el que se recogen grabaciones de radio poco escuchadas de los inicios de la banda.

El disco cuenta con 32 temas, entre los cuales hay ocho que nunca han sido editados por la banda y su primer single, "Come on", que ya está a la venta en formatos digitales, según un comunicado de Universal.

El álbum contiene siete temas que se estrenaron en las ondas antes de incluirse en LPs o en EPs, además de canciones que nunca aparecieron en singles o en álbumes.

Entre ellas, destacan "Roll Over Beethoven", "Memphis, Tennessee" y "Beautiful Delilah" (todas de Chuck Berry), que ilustran la energía de transmitían los Stones en sus inicios.

Otros momentos álgidos del repertorio son "Fannie Mae" (originalmente grabada por Buster Brown en 1959), el tema de Tommy Tucker, "Hi Heel Sneakers" y la canción de Bo Diddley, "Cops And Robbers".

Durante los sesenta, la banda visitaba con frecuencia los estudios de la BBC, donde a menudo interpretaban melodías nuevas, algo que les permitía mostrar con integridad su destreza como mejor grupo de blues británico, abarrotando clubes y salas noche tras noche.

Entre las canciones seleccionadas también hay tomas de originales de los Stones firmadas por Jagger/Richards como "(I Can't Get No) Satisfaction", "The Last Time" y "The Spider And The Fly", que ofrecen al oyente un nostálgico viaje al pasado.

Para ayudar a recobrar el espíritu de estas canciones cuando se interpretaron por primera vez, las cintas se han sometido a un proceso llamado "audio source separation".

Este sistema invierte el proceso de mezcla y permite a la banda acceder a la instrumentación y voces originales de cada tema grabado para poder reconstruir, re-equilibrar y mezclar de nuevo y así obtener un sonido más sustancial y pleno.

El resultado son unos Stones que transportan al oyente de vuelta a los principios de la banda pocos años antes de que se convirtieran en una de los mejores grupos de música del mundo.

