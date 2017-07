The Killers pone el ambiente en el festival Bilbao BBK

Bilbao

The Killers 'conquistó' al público en la segunda jornada del festival Bilbao BBK Live con una actuación en la que, bien armados con todos sus exitazos, se presentaron a las 40 mil personas que llegaron al recinto para disfrutar del concierto.

Pero además de unos The Killers que triunfaron en esta segunda jornada, el festival ha tenido otras bandas destacadas, como los franceses Phoenix y los estadunidenses Fleet Foxes, ambos con nuevos y esperados discos en el mercado.

The Killers, en el único festival de la península Ibérica en el que se ha podido ver a los de Las Vegas este verano, llegaban con el viento a favor para triunfar, con una gran expectación y un buen puñado de temas pegadizos y coreables, y no defraudaron en una jornada en la que se vendieron todas las entradas.

La banda liderada por Brandon Flowers publicará este año nuevo disco de estudio, el primero en un lustro, y en el Bilbao BBK Live se ha podido escuchar en directo "The man", el primer avance del álbum que llevará por título "Wonderful wonderful".

durante el concierto The Killers tocó sus grandes éxitos musicales como "Mr. Brightside", "Spaceman" y "Somebody told me", mismos que desataron la locura en Kobetamendi.

Luego, con una fina lluvia que acompañó buena parte de la actuación, llegó "The way it was" en donde Brandon Flowers hizo toda una declaracioón de intenciones: "Kaixo (hola en euskera) bilbaínos y bilbaínas. Somos The Killers y esta noche somos suyos".

Protagonistas también de esta segunda jornada, fueron los franceses Phoenix, que llegaban con nuevo disco, "Ti amo", y el buen sabor de boca que dejaron en el festival en su actuación en la edición de 2014 en la que compartieron jornada con Franz Ferdinand.

En la tercera y última jornada del festival destacan las actuaciones de Brian Wilson, fundador de The Beach Boys que interpretará los temas del disco "Pet Sounds", Two Door Cinema Club, la banda de rock-punk The Orwells, Primal Scream y Die Antwoord, entre otros.





DAPR