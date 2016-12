Murió Allan Williams, el primer representante de los Beatles.

Allan Williams, el primer representante que tuvieron los Beatles en 1960, falleció ayer a los 86 años, informó el club de música Jacaranda, de Liverpool (Inglaterra).

"Nuestro fundador y el hombre que descubrió a los Beatles ha fallecido. Se te echará de menos", tuiteó el club.

Williams trabajó con el famoso cuarteto de Liverpool de 1960 a 1961 y fue responsable de organizar conciertos en el Reino Unido y también en la ciudad alemana de Hamburgo.

Nacido en la localidad de Bootle, al norte de Inglaterra, Williams abrió primero Jacaranda como una cafetería en 1957 y rápidamente se convirtió en un lugar de reunión habitual de jóvenes músicos, entre ellos Paul McCartney y John Lennon.

Estos dos exBeatle llegaron a pedirle a Williams si podían actuar en la cafetería, pero éste les exigió primero que decorasen el lugar antes de permitirles tocar ante el público.

Sin embargo, en 1961, Williams decidió no continuar trabajando con la banda, por lo que al año siguiente, los Beatles firmaban un contrato de cinco años con Brian Epstein.

En 2010, Williams declaró a la publicación Liverpool Echo que estaba feliz de haber estado al comienzo de la banda.

"Siempre me he sentido orgulloso de los Beatles", comentó Williams, y agregó que los años sesenta fueron "grandes momentos", al tiempo que admitió que nadie imaginaba que el grupo haría tanta historia.

As we head into 2016 having lost another great, our thoughts at this time are with Allan's wife Beryl and his children. #RIPAllanWilliamspic.twitter.com/JynyNGoxzc