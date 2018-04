The Weeknd llora con "Call Out My Name" en Coachella

Ciudad de México

The Weeknd no logró contener el llanto luego de interpretar uno de sus temas más recientes "Call Out My Name" en el Coachella 2018.

Con evidente sentimiento, el intérprete cantó su famoso tema mientras se veía como algunas lágrimas bajaban por su mejilla.

La canción se volvió sumamente significativa luego de terminar con Selena Gomez.

Aunque él no ha confirmado que sea verdad, miles de fans aseguran que la canción está dedicada a Selena Gomez por lo que dice la letra.

"Nos encontramos,

yo te ayudé a salir de un lugar destrozado.

Tú me diste consuelo,

pero enamorarme de ti fue error mío", dice al inicio la canción.

De acuerdo con los fans, el siguiente fragmento hace referencia a que The Weeknd donaría su riñón a Selena, pero finalmente fue su mejor amiga quien lo hizo.

"Dije que no sentía nada, pero cariño, mentí,

Casi me corto una parte de mí por tu vida", dice en medio de la melodía.

Aquí te dejamos el video.





DAPR