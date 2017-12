Will Smith no soporta ver 'El príncipe del rap'

Ciudad de México

A lo largo del mundo El príncipe del rap es de las series más recordadas de la década de los 90, fue donde Will Smith fue lanzado al estrellato.

Sin embargo, para llegar a ser la estrella que es ahora, tuvo que trabajar duro y es que cuando se rodó la primera temporada, eran tanto sus deseos de sobresalir que se aprendió los diálogos completos de los primero capítulos, incluyendo el de sus compañeros.

TE RECOMENDAMOS: Will Smith conquista la Comic-con de Brasil

"Fue mi primer papel y estaba muy, muy concentrado en tener éxito, así que me aprendí todo el guión y las líneas de los demás. Si miras los primeros cuatro o cinco episodios, puedes ver que estoy diciendo las líneas de las otras personas. Es terrible y no puedo soportar verlo", explicó el actor en una entrevista que sostuvo en el programa The Graham Norton Show.

Smith interpretó al personaje durante seis temporadas, desde 1990 hasta 1996.

También fue cuestionado si exitía la posibilidad de que El príncipe del rap tendría algún regreso a la televisión, a lo que el actor respondió negando con la cabeza "Tendría que ser el tío Phil. Tengo 50 años ", expresó Will Smith.

Te compartimos el video donde habla sobre El príncipe del rap

ERV