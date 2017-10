Vanessa Guzmán busca mejorar la vida de las mujeres

Ciudad de México

La actriz Vanessa Guzmán inició su proyecto de empoderamiento personal titulado BFF (belleza, Fitness y finanzas) en el cual compartirá conferencias, charlas empresariales, tips de belleza y fitness con la idea de mejorar la vida de las mujeres.

"Es un evento para las mujeres, porque desde mi experiencia busco compartir las herramientas que han ayudado a encontrarme en bienestar en especial para las mujeres que somos el seno de una familia y somos más propensas a problemas de ansiedad", destacó la actriz en conferencia de prensa.

Vanessa aseguró que BFF está inspirado por su propio proceso de transformación. "Es el resultado de un proceso interior en el cual la vida me llevó a tener la necesidad de darme una pausa, después de una crisis personal que me llevó a vivir un proceso de transformación para reencontrarme conmigo".

En este movimiento estará acompañada de sus amigos y especialistas, Natalia Norzagaray entrenadora física, Marrakech Hair Salón Imagen, Rafael Rojas empresario y el doctor Alejandro Ariza en Finanzas y motivación.

"Ya no me interesa estar en el foco todo el tiempo. Eso implicó un proceso muy radical en mi vida, cuando uno es una figura pública da miedo no ser el centro de atención, pero después de transcender el miedo pensé en mis prioridades personales", comentó.

BBF se llevará a cabo el sábado 28,4 y 11 de octubre en el hotel NH de Zona Rosa.

