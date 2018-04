Lo que uno quiere es atrapar y trabajar para la audiencia: Carla Estrada

México

Apenas termina de grabar una de las últimas escenas de la serie biográfica de Silvia Pinal (que protagoniza Itatí Cantoral) en el Centro Cultural San Ángel, Carla Estrada sonríe, respira profundamente y agradece a su equipo “la entrega y la pasión” que han puesto a la historia.

En lo personal, reconoce “cierto cansancio, porque han sido muchas horas de trabajo”, pero de igual forma, asegura que “aún tiene energía para concluir el trabajo” que, prevé, estará listo en “dos o tres meses”. Además “el aprendizaje y la gran experiencia” que le ha implicado esta nueva producción la tiene “muy orgullosa y satisfecha, porque después de tantos años sigo teniendo la oportunidad de crecer, de aprender”, como lo ha venido haciendo por más de tres décadas en Televisa, empresa con la que dice aún mantiene una exclusividad por “algunos años más”.

Una producción más a tu cuenta, ahora la serie de Silvia Pinal, un trabajo interesante y atractivo por la trascendencia del personaje.

Ha sido una experiencia maravillosa, diferente, muy difícil, un proyecto complicado, porque estamos tocando siete décadas, estamos tocando muchas cosas importantes y distintas entre sí, porque no tienen nada que ver los 60 con los 70, con los 80…

Estoy muy agradecida con la gente de vestuario, maquillaje, escenografía y ambientación, porque han hecho un trabajo extraordinario.

¿Qué ha sido lo más complejo para ti, la historia, la ambientación, el elenco o contar una trama de un personaje que casi todo mundo conoce?

Más allá de lo que sabemos, es cómo sucedieron las cosas, porque hay algunas personas que conocen la trama y otras no, pero aún conociendo la historia, nosotros veremos el detalle, el cómo se llegó a ese punto o situación, desde el punto de vista de Silvia Pinal.

Hace tiempo que no haces novelas de época, la gente sigue recordando “Amor real” (protagonizada por Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas) como tu gran clásico, y dices que la serie se desarrolla en siete décadas, entonces ¿se puede considerar como una producción de época?

Sí, y me da mucho gusto, porque veía muy lejano poder hacer algo de época para mi público, que me lo sigue pidiendo por Twitter, por Facebook; entonces, me siento muy agradecida con la empresa que me da la oportunidad. Además, en lo personal ha sido una experiencia muy padre y divertida, pero sobretodo de mucho aprendizaje, porque recordar, preguntar o investigar sobre cada una de las décadas ha sido maravilloso. Estar con los coches de esos años, presentar en la trama, lo que se comía, ha sido un trabajo muy disfrutable.

¿Qué viene para ti?

El proceso de posproducción, estoy editando; en esta serie hice un trabajo integral. Trabajé desde el libreto, en la dirección de escena, dirección de cámaras; por supuesto, en la producción, y ahorita vamos a editar, es una nueva forma de disfrutar mi trabajo.

¿Cuándo estará lista la serie?, ¿es verdad que la estrenarán en septiembre?

No, no hay fecha de estreno. Me voy a tomar dos o tres meses en la edición, con música y todo. Después tomaré unas vacaciones y más adelante empezaré a ver libretos, a ver qué quiere la empresa.

En los últimos años ha habido muchos cambios en el mundo del entretenimiento, ahora la gente tiene muchas opciones. ¿Cómo ves ese panorama?

Yo siento que la gente siempre tendrá su preferencia, pero cuando algo lo atrapa, lo atrapa, llámese internet, Facebook, YouTube, canal 2 o estación de radio. Lo que uno quiere es atrapar a la gente y trabajar para ellos.

Para mí lo más importante es nuestro pueblo, la mayoría, que es la que más necesita tener cultura, estar al día en lo que está pasando y tener la opción de poder entretenerse.

En las empresas también han cambiado las relaciones de trabajo, ¿tú tienes exclusividad o trabajas por proyecto?

No, aún tengo unos años más de exclusividad en Televisa.

¿Te gustaría probar con otras empresas? Ahora se ha abierto la posibilidad de trabajar con varias marcas. ¿O prefieres seguir como hasta ahora? ¿Te lo han propuesto?

La verdad, el momento de cambiar llegará en su momento, hoy lo que puedo decir es que para Televisa solo tengo un enorme agradecimiento, porque me ha dejado crecer, me ha invertido para que yo pueda aprender, porque si bien soy universitaria, no tienes el conocimiento ni la práctica, y Televisa me ha dado esa oportunidad.

Así que solo estoy agradecida y lo estaré mientras se pueda. Mientras quieran que esté con ellos, yo feliz de la vida, y si no, pues buscaremos otros caminos, que seguramente habrá.

El trabajo es tu motor, ¿pero dónde queda la vida personal?

Sí, el trabajo es una parte muy importante en mi vida, sobre todo ahora que mi hijo (Carlos) está volando por cielos diferentes a los nuestros, lo cual me encanta, porque uno, dice: ‘Debemos, y trabajas para darle alas a tus hijos’, porque quieres que vuelen, que tengan posibilidades, que crezcan, que sean mejores, pero cuando comienzan a volar, dices: ‘Pero, dónde están las tijeras’, porque no quiero que se vaya, es una situación difícil, y a mí así me pasó.

Yo decía: ‘Quiero que mi hijo aprenda a nadar, a esto, a lo otro, y otro idioma, pero de repente empieza a volar y a volar y lo ves tan alto, que primero te asustas, luego no te gusta, pero el tiempo es maravilloso. Y cuando ves los frutos, el esfuerzo y la tristeza de haberlo dejado, dices: ‘Gracias Dios mío por darme la oportunidad de haberlo dejado volar, por permitirme verlo crecer’, y entonces soy la mamá mas orgullosa de ver que mi hijo, con sus propias alas y con su luz propia, ha crecido y ha crecido muchísimo.

Está en Nueva York, en julio va a estrenar su película Blindspotting, cuyo trabajo de posproducción hizo en Los Ángeles.

Tu trabajo y tu hijo te iluminan el rostro, ¿pero qué más te emociona en la vida?

El tiempo, solamente el tiempo, los años te hacen disfrutar cada instante en el momento. Yo si estoy divirtiéndome, me divierto. Si tengo que cantar, canto, aunque cante horrible; si tengo que bailar, bailo. Siempre trato de estar en el momento con mi mejor intención y entregada a lo que estoy haciendo. Trato de encontrarle la parte positiva a la situación que te toque, a veces es difícil, pero en esas ocasiones difíciles es cuando más aprendes. Y eso lo he aprendido con los años, porque la edad es la única que te hace ver que tú eres la única responsable de cambiar los momentos intrascendentes a trascendentes, importantes e inolvidables.

¿Eres una mujer feliz?

Esa pregunta está bien difícil, pero sí, sí soy feliz, aunque estoy agradecidísima con la vida, porque he tenido momentos felices, pero la felicidad son instantes, el ciento por ciento del día no lo soy.

Trato de sumar esos instantes para que en términos generales, mi porcentaje sea más de disfrutar que de sufrir.