TV Azteca encara el reto de captar nueva audiencia

Joshua Mintz reconoce que ha visto "entre 7 y 8 veces" los primeros capítulos de Tres familias, la nueva propuesta de Tv Azteca en el terreno de comedia. "Y me sigo divirtiendo. Imagínate si no", dice a ¡hey! tras apreciar ambas tramas en compañía de algunos reporteros y al hablar de la producción que inicia hoy con las actuaciones de Sylvia Pasquel, Ingrid Martz y Carlos Espejel entre varios más.

De igual manera, al ver el primer capítulo de La hija pródiga, se aprecia su interés por la situación que detona la historia de dos pequeñas hermanas, interpretadas por Isabel Burr y Andrea Martí, que se encargarán de atrapar a la audiencua con el clásico melodrama "y una dosis de suspenso" que es el plus o la innovación que estamos aportando", dice el ejecutivo.

"El día que no me divierta, que no llore o no me enamore será porque no lo estoy haciendo bien", destaca el ejecutivo.

Con una larga trayectoria en el mundo de la televisión, en la que en los últimos años El señor de los cielos es uno de sus grandes orgullos, destaca que la televisión es de ciclos y en este momento el reto es responder a la confianza que le ha dado Benjamín Salinas.

"Además él es el guía que ha pedido hacer entretenimiento de alta calidad y diferente; y con la premisa bien establecida es más fácil trabajar en el objetivo".

Aunque también reconoce que "no es fácil cautivar y mantener a la audiencia; es un proceso que lleva entre 6 meses y un año"; no obstante, confía en que sus nuevas apuestas serán del agrado del público.

"En estos momentos la gente quiere ver situaciones en las que se identifi que y en ambas producciones hemos trabajado en ello".

Además Joshua reconoce que los elencos que han conjuntado "son otra garantía, afortunadamente las exclusividades se acabaron; ahora lis talentos pueden trabajar donde les convenga y eso benefi cia a todos".

En su opinión coinciden Alejandro Camacho, Sylvia Pasquel e Ingrid Martz, quienes en su momento gozaron de ese privilegio en Televisa o tuvieron ciertas deferencias de dicha empresa. "Pero los tiempos han cambiado y así es mejor para uno como actor", dice Pasquel.

Y Camacho añade "pero por supuesto que es mejor, un actor debe ir donde pueda proyectar su habilidad, donde encuentre la mejor manera".

LOS EQUIPOS

Tres familias es una historia que plantea la vida de familias de tres estratos sociales diferentes.

La hija pródiga plantea una problemática social dentro del planteamiento del melodrama.

Ambas producciones se proyectarán por Canal 13 a las 19:30 y 20:30 respectivamente.

ES