Trabajo de equipo, éxito de la serie ‘NCIS: New Orleans’

El corazón de NCIS: New Orleans es ver al agente especial Dwayne Pride investigar crímenes que involucran a personal militar; sin embargo, para Scott Bakula, protagonista, el éxito de la serie que transmite A&E radica en que los personajes trabajan en equipo para lograr el bien común, algo ausente en la visión de Washington hoy y que provocó una preocupante desunión en el país.

“La conexión entre todos los personajes es muy poderosa, creo que la audiencia disfruta de ver que trabajamos como equipo, especialmente en el mundo actual, donde no hay mucho de eso. En nuestro país, en Washington no hay un esfuerzo colectivo.

“Como nosotros estamos en una sola ciudad, no viajamos por el mundo tratando de resolver crímenes, hay un sentido de comunidad, creo que lo que enfrentan los personajes es atractivo, porque nos mantenemos en un solo lugar”, explica Bakula.

A ese sentido de unión se suma una trama que Scott prometió será “una montaña rusa”. Se dará continuidad al crossover que inició en la temporada 14 de NCIS. En el episodio “Pandora’s Box, Part II” llegarán a Nueva Orleans Timothy McGee (Sean Murray) y Nicholas Torres (Wilmer Valderrama).

“Sean Murray llegó desde la nave madre y Wilmer Valderrama también. Tuvimos un episodio genial con esos chicos. Fue muy divertido, porque lo dirigió LeVar Burton, que es un amigo mío de Star Trek. No creo que esas uniones tengan que ver con el rating, sino que las franquicias se encuentran de forma natural.

“En la segunda mitad de la temporada llega una historia que involucra a Steven Webber con un gran misterio de la ciudad, él está involucrado, entonces hay que cazarlo para tratar de impedir que el lugar sea destruido. Es muy emocionante y hay mucha acción; fue muy interesante y divertido de hacer,”, adelanta el actor.

Otro elemento importante será la llegada de una nueva agente, Tammy Gregorio (Vanessa Ferlito), que se mostrará como una mujer empoderada, así como lo han hecho a lo largo de los años actrices como Loretta Wade (C. C. H. Pounder) y Sonja Percy (Shalita Grant).

“En la serie tenemos mucha suerte de tener a C. C. H. Pounder; es una de las actrices más poderosas con las que he trabajado, y Shalita Grant (que da vida a), una de las mejores agentes jóvenes, que está tratando de dilucidar su vida, y ahora Vanessa. Ellas no dan un paso atrás frente a nadie y creo que eso ofrece buenos modelos a seguir para las jóvenes que son seguidores de la serie”, finalizó Scott.

CLAVES

NUEVA AGENTE

Vanessa Ferlito encarna a Tammy Gregorio, oficial del FBI, dura y muy ácida.

“Me encanta que está en un mundo de hombres y que pueda ser un modelo a seguir para las chicas, porque es fuerte e independiente”, dijo Ferlito.

NCIS: New Orleans se transmite los jueves a las 21:00 horas, por el canal A&E.