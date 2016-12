Con 12 maratones, ‘The Big Bang Theory’ celebrará 10 años

México

La serie de comedia, "The Big Bang Theory", festejará en grande su décimo aniversario en pantalla y tendrá maratones durante todo 2017.

Warner Channel transmitirá 12 especiales con motivo de la primera década al aire de la serie creada por Chuck Lorre. Los festejos comenzarán el 29 de enero con el maratón "When we first met".

Serán 14 episodios: "The Loobenfeld Decay", "The Pancake Batter Anomally", "The Cooper-Nowitzki Theorem", "The Monopolar Expedition", "The Staircase Implementation", "The Lunar Excitation", "The Maternal Combustion" y "The Opening Night Excitation".

Posteriormente, cada mes se transmitirá un nuevo maratón: el 26 de febrero llegará a la pantalla chica "Love on The Big Bang Theory"; el 26 de marzo, "Girl Power"; 30 de abril, "Sheldon's TOC"; 28 de mayo, "Fun with flags"; 25 de junio, "Iconic guests".

Para el 30 de julio se transmitirá el especial "Superheroes comics"; 27 de agosto, "Gaming"; 24 de septiembre, "Votación del público"; 1 de octubre, "The Sheldon Algorithm"; 26 de noviembre, "Musical"; y 31 de diciembre, "Star Trek".

Además, durante todo el año se emitirán contenidos especiales desarrollados para las plataformas digitales del canal de paga y el 16, 23 y 30 de enero, episodios estreno de la décima temporada, se informó en un comunicado.





