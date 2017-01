Talento mexicano conquista la televisión en América Latina

Ciudad de México

Una nueva generación de estrellas mexicanas está buscando consolidar su carrera a nivel internacional en la televisión, por lo que ya iniciaron su camino en el mercado de América Latina donde las series infantiles con más éxito 'Yo soy Franky' y 'Soy Luna' tienen en sus papeles protagónicos a talento nacional.

Con ocho años de carrera, Martín Barba protagonizó la serie 'Yo soy Franky' que tuvo sus grabaciones en Colombia y que después de su éxito con dos temporadas en Nickelodeon América Latina ya comenzó con su proceso de adaptación para su versión estadunidense.

"Estoy súper contento porque ahí se demuestra que nuestra serie tiene mucho éxito, justo estuve en Miami donde pude ver los sets de 'I am Franky', me platicaron de la adaptación y estoy muy contento porque muero para que me muestren al elenco y saber quién será el encargado de darle vida a mi personaje (Christian)", dijo el actor en entrevista con ¡hey!

El joven de 27 años que inició su carrera en las telenovelas mexicanas espera continuar con éxito su carrera actoral por lo que ya tuvo la oportunidad de trabajar en los países más importantes para la producción y distribución para Iberoamerica, en México en la serie para MTV Útimo año (México 2012), Yo quisiera (España 2015) y Yo soy Franky (Colombia 2016).

"Creo que el poder trabajar en otros países me hace crecer más y tener más conocimientos sobre mi profesión y para diferentes empresas", puntualizó.

Disney Channel lanzó a principios de año su nueva ficción Soy Luna, primera serie infantil que para su primer capítulo grabó en Cancún donde la actriz Karol Sevilla, al igual que su personaje Luna Valente, comenzó una aventura que la llevó a vivir a Argentina.

Después de pasar un largo casting, Karol y su mamá Carolina tuvieron que tomar la decisión más importante en su vida, dejar todo lo que tenían en México para viajar a sudamérica y cumplir el sueño de la joven promesa.

"Es un sueño hecho realidad porque al principio me sentí rara porque Argentina no era mi país, no era mi cultura, no era mi gente y a veces cuando uno llega a otro lugar a vivir y hacer una nueva vida, tiene un poco de miedo, pero los argentinos se han portado increíble conmigo", dijo en entrevista.

Esta serie se emite en los canales de Disney Channel en América Latina y Europa llegando a casi 150 países y doblada en 15 idiomas.

Michael Ronda también se sumó a este proyecto en el que fue fácil adaptarse porque "pasa algo muy chistoso, a los mexicanos nos tratan bien en todos lados y siempre tienen muy buena onda hacia nosotros y estoy muy contento en trabajar allá".

Sobre su preparación para esta serie dijo que "tuvimos seis meses previos de preparación a la grabación donde entrenamos desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, después de canto, actuación o danza y nos han preparado mucho", aseguró Michael Ronda.

Nickelodeon grabará en Miami la serie I am Franky, la nueva versón de 'Yo Soy Franky.

Disney Channel lanzará la segunda temporada de Soy Luna el próximo año.

La cantante Camila Fernández tendrá una participación especial en la segunda temporada de la serie.

