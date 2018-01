El Príncipe de la Canción asesoró su serie

Ciudad de México

El elenco de José José, el príncipe de la canción se reunió anoche para presentar el primer capítulo de su serie biográfica, que estrena el próximo lunes, y aprovechó para revelar los consejos que el cantante les brindó, además de compartir su experiencia al convivir con él.

Alejandro de la Madrid (José José adulto), María Fernanda Yepes (Ana Elena Anel Noreña), Itatí Cantoral (Natalia Kiki Herrera) y Rosa María Bianchi (Margarita Ortiz) se dieron cita en el hotel Four Seasons y lamentaron que El Príncipe no pudiera asistir, pero aseguraron que ha estado al tanto de todo lo que ha hecho la producción.

"José José me dijo que se emocionó mucho con el final del primer capítulo, está feliz y mi reto más grande era que él estuviera contento, tranquilo. Hemos platicado mucho por teléfono, me agradeció mucho, me dijo que él no estaba tan alto y yo le dije que él tenía más pelo (risas)", narró en entrevista De la Madrid.

Y agregó: "Yo estoy feliz de contar su vida, hago esta historia para que se quede como un testimonio de un gran ícono y una persona que todos admiramos tanto".

Itatí Cantoral mencionó que cuando habló con él le dijo "que se hubiera quedado con la Kikis no con Anel, pero me la encontré ahorita y le dijo lo mismo (risas)". "Va a estar muy feliz, sé que ha visto todo, todo el material, todos los capítulos y que él está al pendiente. Todo este trabajo y todo este amor es para él, yo lo quiero como si fuera su familia", añadió la actriz.

