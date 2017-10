Preparan la serie de terror de ‘Cañitas’

Ciudad de México

El investigador de hechos paranormales Carlos Trejo informó que el próximo año iniciará las grabaciones de la serie de televisión Cañitas: La historia jamás contada en la que revelará otros acontecimientos desde que conoció a su esposa Sofía, quien falleció a causa de los entes que habitan en Cañitas, según Trejo.

"Cuando fallecieron mis padres, yo viví mucho tiempo en la calle. También voy a decir que la que fue mi esposa se iba a casar con otra persona, pero ésta fue atropellada y murió. Cuando estoy en una iglesia reclamándole a Dios por todo lo que me había pasado, Sofi se refugia en la misma iglesia. Yo iba saliendo y ella entrando, nos topamos de frente y eso nadie lo sabe".

El productor invitó a Regina Blandón para que fuera una de las protagonistas, pero la actriz se negó argumentando que le daba miedo, pero quienes sí aceptaron fueron Paolo Botti, Radamés de Jesús y Nicole, entre otros.

Las locaciones de la serie está vez sí se llevarán a cabo en la casa real ubicada en la calle Cañitas. Trejo espera cerrar negociaciones con una televisora y comenzar a filmar a partir de febrero de 2018.

Indicó que el propósito es realizar seis temporadas de 10 capítulos cada una. La historia será escrita y producida por él, bajo la dirección de su hijo Carlos Trejo.

El caso de una familia que juega a la Ouija para contactar a una persona fallecida, fue la anécdota que inspiró a Cañitas, película mexicana de terror, que se rodó durante 2005 en medio de acontecimientos escalofriantes.

Las locaciones trascurrieron en una casa ubicada en la colonia Industrial de la Ciudad de México, donde los actores atestiguaron cómo, sin que nadie la tocara, se rompió la ventanilla de un auto de la producción.

En otro momento, mientras se filmaba una escena, otro coche se desniveló y cuando quisieron fotografiar el nombre de la calle Cañitas con motivos promocionales, se veló el rollo.

Pero eso no es todo, Carlos Trejo, quien es autor del libro en el que está basado la historia y fue uno de los productores del largometraje, reveló a Notimex en entrevista, que la casa que fungió como locación, explotó sin motivo aparente y tuvieron que adaptar ese hecho a la historia.

"Estábamos comiendo y grabando unas cosas cuando de repente explotó la casa. Nos quedamos sorprendidos porque no sabíamos por qué había sucedido. La gente de protección civil no supo explicarme qué fue lo que pasó. Incluso, Mariana Ávila y Francesca Guillén vivieron experiencias muy interesantes dentro de la filmación.

"Además, cuando terminábamos de grabar, se guardaba la cinta para empezar a editar, pero ya editando, se cambiaba la cinta. Lo más triste y fuerte que sucedió fue cuando José Antonio Ríos Granados (co productor) me dijo: 'fíjate que me están pasando cosas raras'".

De acuerdo con Trejo, en el rancho del fallecido político mexicano sucedían situaciones paranormales.

"Le movían los objetos y los animales se ponían muy alterados. Él me dio que quería platicar conmigo y lo fui a ver al hangar de Atizapán. Le dije que no era nada, que no se estuviera sugestionando. Luego me comentó que deseaba comprar un terreno junto a su rancho. Me proponía quedarse con los derechos de autor de 'Cañitas' y a cambio me vendía su avioneta.

"Era una avioneta muy bonita, con asientos de piel. Pero cuando me subí pensé: 'no nos vaya a pasar lo de Pedro Infante'. A los pocos días me fui de viaje y regresé el 2 de octubre. Al dejar las maletas sonó mi celular pidiéndome las primeras impresiones por la muerte de José Antonio".

El que fue alcalde de Tultitlán, Estado de México, en el periodo 2000-2003 había fallecido cuando impactó su avioneta al poco tiempo de despegar.

"Cañitas" narra la tragedia real de Carlos Trejo, quien desde hace 35 años es investigador de los fenómenos paranormales. Platica que en su casa, ubicada en la calle Cañitas número 51, en la colonia Popotla de esta ciudad, se desató una maldición.

"En 1982 se jugó a la ouija y sucedieron una serie de fenómenos que a la fecha continúan. Existen movimientos de objetos, se ve a una persona que deambula entre la casa, de repente puedes estar viendo la televisión y ves como se abren las ventanas al mismo tiempo.

"Una vez vino el matador de toros José Luis Cilis... Fumaba su cigarro y de repente, al dejarlo sobre la mesa, éste comenzó a elevarse casi 40 centímetros. A veces, puedes estar sentado y oyes una guitarra o cómo sube alguien, pero no hay absolutamente nada", concluyó.

