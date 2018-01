La serie argentina ‘El marginal’ llega a México

Ciudad de México

El canal Universal Channel estrena la serie latinoamericana El marginal, que retrata la historia de un ex policía que entra a la prisión de San Onofre como preso para infiltrarse en una pandilla de prisioneros que opera desde el penal ; y se ha convertido en un exitoso fenómeno televisivo.

TE RECOMENDAMOS: Meryl Streep se une a 'Big Little Lies'

En conferencia de prensa, vía skype, el actor colombiano Daniel Camacho Bautista, quien interpreta a James, uno de los presos, platicó sobre la que considera un "referente argentino" por la aceptación del público.

"Estamos muy contentos nos sigue sorprendiendo los premios que ha tenido, creemos que el marginal no es la clásica serie carcelaria sino con un relato directo y profundo que muestra una realidad a la que no podemos ser ajenos" destacó Pacheco, quien añadió se preparó con una entrevista a un ex sicarios presos, entrenamiento con armas de fuego y encerrarse en su casa por convicción propia.

"Me llené de muchas sensaciones, visité una cárcel para tratar de comprender e impregnarme de todas las formas posibles pero sentía que me faltaba algo así que compré previsiones y me encerré en casa para entender esa desesperación de no estar privado de tu libertad", declaró.

El Marginal estrena el 30 de enero a las 21 horas; la historia es protagonizada por Juan Minujín, Martina Gusmán, Gerardo Romano, Claudio Rissi, Nicolás Furtado, Maite Lanata y Carlos Portaluppi entre otros, fue creada por Sebastian Ortega y Adrian Caetano.

La serie ganó el Premio Martín Fierro 2017, el Gran Premio Internacional en el Festival Serie Manía de París y fue nominada en la categoría de Mejor Serie Premios Fénix 2017, entre otros.

ES