Resaltan el valor de la vida marina en México

México

Gracias a la belleza y a la gran variedad de especies marítimas que existen dentro del Archipiélago de Revillagigedo, en Colima, el explorador Octavio Aburto se inspiró para realizar un documental con National Geographic.

Aburto asegura que desde 2016 se realizó una expedición para hacer estudios y monitoreos que permitieran conocer más a fondo sobre la vida marítima.

“Es una iniciativa del canal, llamada Mares Prístinos y en colaboración con Mares mexicanos se visitó este archipiélago como parte de la búsqueda de sitios que se encuentran en estado natural, donde el hombre no ha impactado; con este documental y expediciones científicas se busca crear consciencia de por qué debemos protegerlos y al mismo tiempo tener un instructivo de cómo podríamos recuperar los que se encuentran en un estado deplorable”, comentó el explorador con más de 30 años de experiencia.

“Está localizado a casi cuatrocientas millas al sureste de Cabo San Lucas y muy cerca de Manzanillo, su aislamiento básicamente permite que no exista asentamiento humano más que una base naval; esto ha hecho que la fauna marina se encuentre en un estado increíblemente natural”, explicó Aburto.

Al haber bancos de peces, mantarayas, depredadores y gran diversidad de especies, el explorador aseguró que será un gran espectáculo para la audiencia.

“Es la experiencia más motivante e inspiradora que he tenido, he buceado en muchas partes de México, también he visto cómo se han deteriorado los ecosistemas, y el poder participar en una expedición con un objetivo tan claro como es inspirar a los jóvenes, autoridades mexicanas y la sociedad en general, funciona para que todos vean primero la belleza de este sitio y segundo para que los protejan”, dijo el también ecólogo marino.

Octavio, quien fotografía bajo el agua desde hace 25 años, destacó: “Hay que entender cada elemento, desde peces chiquitos, peces carnívoros, grandes depredadores como tiburones; es importante documentarlo científicamente y mostrar la importancia de tener toda la cadena alimenticia; como fotógrafo también tienes que buscar esos ángulos y especies que puedan maravillar a todo el mundo”, manifestó.