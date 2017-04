Quien aparece en video porno no soy yo: Regina Blandón

Ciudad de México

Regina Blandón desmintió que sea ella quien aparece en un video pornográfico difundido en redes sociales.

La actriz, quien intrerpetó a Bibi en La Familia P. Luche, publicó una declaración donde informó que quien aparece en el video es una actriz porno llamada Niki Skyler y calificó el rumor de ser "un vil chisme".

De igual forma, Blandón aseguró que la propagación de este tipo de contenido es parte de lo que provoca la violencia contra las mujeres.

"Lamentablemente muchos medios amarillistas no tienen el criterio, ni la conciencia ni la sensibilidad de entender que estamos viviendo una situación de violencia de género, nosotras como mujeres, muy fuerte. No sólo en Méxicon sino en el mundo", declaró la actriz.

También hizo un llamado a los hombres para que generen conciencia sobre este tipo de situaciones y evitar que continúe la violencia de género.

"A ustedes, hombres, ¿les gustaría que las mujeres que son parte de su vida les pasara algo así?", cuestionó antes de listar hechos recientes, como el caso del Juez Porky o de los comentarios misóginos de Marcelino Perelló en Radio UNAM.

La actriz pidió a sus seguidores unidad para combatir la violencia en contra de las mujeres.



"Soy mujer y me siento acosada, y me siento atacada, y me siento vulnerable, y me siento hostigada, pero siento que no debemos dejar de luchar porque la violencia de género desaparezca porque esto no puede seguir existiendo", dijo.

Blandón terminó su declaración afirmando: "este video sí vale la pena compartir".

Ella es Niki Skyler, con quien fue confundida la actriz debido a su parecido físico:

















