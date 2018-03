La realidad afroamericana, retratada por Zazie Beetz

México

Zazie Beetz forma parte del elenco de la serie Atlanta, en la que se retrata el cotidiano de la escena del rap en la capital del estado de Georgia, EU; la actriz agradece la oportunidad de mostrar la realidad, más allá de la pobreza de la comunidad afroamericana y dar cuenta de la gran identidad que tienen, en parte a través de la música, con la historia de Earn (Donald Glover).

“Creo que es un gran privilegio tener la oportunidad de dar una voz que hable acerca de una comunidad tan poco representada, de la pobreza, pero también de la identidad afroamericana en Estados Unidos.

“Creo que hay pocas plataformas en las que la gente pueda ver estas realidades, sin que se haga una crítica o el contenido solo se centre en sus luchas”, destacó la actriz.

“(En Atlanta) también se les ve disfrutando de sus vidas, con el deseo de superarse, persiguiendo su destino y se involucran en varias relaciones. Creo que tenemos un show con personajes con los que la gente se siente identificada inmediatamente o los considera tan diferentes, que siente curiosidad por ellos, y los exploramos de forma seria”, dijo Beetz en conference call.

Zazie enfatizó en que la segunda temporada de Atlanta mantiene la esencia que quería transmitir Glover, protagonista y también creador del show: “Es un programa de la vida de los negros en Estados Unidos, en la que se muestra su realidad con tintes de comedia y drama, no creo que haya otra propuesta con este tono, que es graciosa y oscura al mismo tiempo”.

Ese retrato, consideró la actriz, se logra gracias a que Donald vertió en la trama del serial sus propias experiencias, las de sus amigos y su familia, aunque tampoco está exenta de elementos que incluso pueden considerarse surrealistas o extraños.

De acuerdo a Beetz, Atlanta ofrece una “exploración de la vida” y no de estereotipos; la joven de 26 años está orgullosa de que la trama “te introduce a situaciones en las que la gente no piensa cuando evoca a quienes viven en Atlanta o de los afroamericanos. Nuestros roles son complejos y ofrecen una visión única que la gente no espera de ‘un show de negros en EU’”.

En esta segunda entrega, prometió Zazie, la audiencia podrá conocer a Vanessa de una “manera más profunda. La podrán ver más allá que ser la mamá de Lotti (hija de Earn), y verán más de su relación con él, si funcionará o no. Se revelará más de su entorno, quién es y su identidad”.

La segunda temporada de Atlanta, que inició anoche, se transmite todos los martes a las 19:30 horas por Fox Premium y en la app de Fox.