Los productores se adaptan al cambio en la tv

La forma de consumir entretenimiento ha cambiado drásticamente en los últimos años, pues antes se hacía solamente a través del televisor y ahora la gente tiene diversas opciones para consumir divertimento, e incluso de hacerlo a la hora que más le convenga, por lo que directores y productores se han visto en la necesidad de evolucionar y cambiar su sistema de trabajo en aras de ofrecer contenidos atractivos al público.

Fidela Navarro, directora de distribución de señales y contenido de Tv Azteca, habló de los cambios que ha observado y de cómo la evolución de la tv ha hecho que los productores se esfuercen al crear nuevos contenidos: “Hemos visto que contenidos que funcionan en una plataforma, funcionan mucho mejor en la otra, por lo que los consumos televisivos están variando mucho de una plataforma a otra.

“Ahora las series tienen personajes más diferenciados, narrativas más rápidas, apuestas por temas que antes no se tocaban; en ese sentido, estamos más abiertos al mundo”, comentó la directora.

E incluso adelantó que, congruentes con esa filosofía, en aras de mantener sus audiencias y por petición de Benjamín Salinas, CEO de Televisión Azteca, “el próximo año viene de todo, series de época, series con mucha acción, viene también telenovela clásica con toque de misterio y además nos vamos a reír muchísimo. El 2018 va a ser un año muy variado en términos de contenido, que incluso se podrá ver en otras plataformas, no solo en nuestros canales”, destacó Fidela.

La productora Carolina Leconte, quien trabajó en las series Rosario Tijeras y Ruta Blanca, habló de la evolución de la pantalla.

“La televisión abierta ha sufrido un cambio drástico en los últimos años, viene una nueva dinámica sobre todo porque las historias son cada vez más audaces; pasamos ya la telenovela clásica, que es maravillosa, pero el televidente quiere ver otros contenidos, incluso en las nuevas plataformas. Quiere ver historias más fuertes con personajes que no son malos, ni buenos, sino llenos de matices, que sufren como nosotros, donde nos podemos identificar más y con niveles de producción mucho más altos”, dijo la productora.

La idea de hacer historias cortas de 10 o 12 capítulos es una de las modificaciones que han tenido las producciones y que han provocado un cambio importante.

“Todo es un cambio, uno se va acomodando, obvio es que hacer 120 capítulos implicaba mayor esfuerzo, por un lado, pero facilidades por otro”; sin embargo, “tienes que ir variando y adaptándote a las nuevas tendencias”, agregó Leconte.

Ana Celia Urquidi, productora de Tv Azteca, se refirió a la evolución que ha experimentado la tv en sus contenidos.

“Esto (la producción televisiva) es un mercado que va cambiando de manera vertiginosa, México como gran país productor y exportador de telenovela que es, algo que los mexicanos tenemos muy orgullosamente dentro de nuestra historia personal, nos ha marcado muchísimo”, comentó.

La productora de tramas como Mirada de mujer, Capadocia, Infames, Las Aparicio y El señor de los cielos, destacó que ahora no existe una temática preferida para la audiencia.

“De repente haces una historia como cuando hicimos El señor de los cielos, que le fue muy bien, pero no significa que esa sea la temática líder en ese momento, aunque sigue siendo un parteaguas en la historia”, dijo.

“México no está acostumbrado a hacer historias de terror, pero son géneros que tenemos que abordar, porque si no, nos vamos a hundir y no vamos a sobresalir”.

Alejandro Lozano (La Piloto, La Viuda Negra y algunos capítulos de Sr. Ávila) habló de la importancia de adaptarse a la evolución: “Actualmente se están abriendo muchísimas ventanas en México, todo lo que es el streaming, los diferentes canales de tv que cada vez le apuestan más a contenido original, lo que nos da oportunidad a los que nos dedicamos a esto, a poder trabajar y desarrollar productos, eso genera una industria”.