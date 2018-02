El primer maratón que los mexicanos vieron en Netflix

Ciudad de México

¿Recuerdas tu primera vez... que viste un maratón en Netflix? El servicio de streaming dio a conocer cuáles fueron los programas que el público de nuestro país completaron por lo menos una temporada de una serie en siete días o menos.

El top 10 de series que los usuarios maratonearon por primera ocasión: En el primer sitio se encuentra Club de Cuervos, seguido de Breaking Bad, El Chapo, The Walking Dead y Stranger Things.

De acuerdo con las estadísticas del servicio de streaming, el 90 por ciento de los miembros de ya tuvieron su primer maratón, de los cuales el 35 por ciento ha vuelto a ver su primer maratón.

El tiempo que le toma a la mayoría de las personas en iniciar su primer maratón después de unirse a Netflix es de 12 días y 3 días es el tiempo que dura usualmente el primer maratón.

En el sexto lugar de las series que la gente ve en un maratón está Orange is the New Black, seguida de Ingobernable, Grey's Anatomy, 13 Reasons Why y How I Met Your Mother.

Netflix define 'Maratonear' como completar por lo menos una temporada de una serie en siete días o menos.

Más del 90 por ciento de los miembros de Netflix que han sido parte de la plataforma por lo menos durante un año ya completaron su primer maratón. El análisis se enfocó en miembros que se integraron en los últimos cinco años.

Todas las series de televisión fueron incluidas excepto el contenido infantil y familiar y las temporadas que tienen menos de cinco episodios.

Cabe aclarar quelas series aquí mencionadas son aquellas que los miembros maratonearon por primera vez en México y no son las series más vistas en Netflix.

