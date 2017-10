Suspenden a presidente de Amazon por acoso sexual

Los Ángeles

El presidente de Amazon Studios, Roy Price, fue suspendido después de que una productora le acusara de acoso sexual.

"Roy Price ha sido suspendido con efecto inmediato. Estamos revisando nuestras opciones para los proyectos que tenemos con The Weinstein Co.", dijo un portavoz de la compañía.

El comunicado llegó horas después de que un medio estadunidense informó que una productora de televisión de la serie de Amazon The Man in the High Castle había acusado a Price de hacerle proposiciones sexuales y comentarios lascivos.

Isa Hackett, la hija de Philip K. Dick, en cuyo trabajo está basada la serie, contó que Price le dijo "te encantará mi pene" mientras que se encontraban en un taxi de camino a una fiesta para los empleados de Amazon en julio de 2015, según el Hollywood Reporter.

El hombre también dijo "sexo anal" en el oído de Hackett delante de otros ejecutivos mientras que ella estaba hablando con ellos en la fiesta, contó la productora.

Hacket aseguró que había informado del incidente a los ejecutivos de Amazon en aquel momento y que había decidido hablar ahora del incidente después de leer las denuncias de otras mujeres de presunto acoso sexual por parte del productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein estos últimos días.

El jueves, la actriz Rose McGowan también acusó a Amazon de no actuar después de que ella contara a Price que Weinstein la había violado.

"Conté al presidente de su estudio que HW me había violado. Lo dije una y otra vez. Él dijo que no había sido probado y contesté que yo era la prueba", escribió en Twitter dirigiéndose al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos. Las iniciales y sus tuits siguientes sugieren que se refería a Weinstein.

