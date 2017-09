Reflejan actores su sentir político en el Emmy

México

Tal como se esperaba, el tema político dominó durante la celebración de la edición 69 de los premios Emmy, creados para destacar la labor de los actores de televisión, y donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue blanco de constantes burlas y críticas de parte de los actores.

El conductor del evento, Stephen Colbert, inició con el tema desde su monólogo de presentación, donde hubo dos temas importantes: el agradecimiento a los miles de donadores de las víctimas del Huracán Harvey, que azotó a la ciudad de Houston, y el primer año del presidente Trump.

Desde luego, el comentarista criticó la labor del mandatario, quien a través de sus tuits ha dejado claro que no está de acuerdo con los comentarios mordaces que se le hacen, sobre todo desde la televisión.

“La mejor estrella del año fue, sin duda, Donald Trump. Él fue nominado muchas veces por El aprendiz, pero no ganó; de haberlo hecho, seguramente no se hubiera nominado a la presidencia”, señaló durante su presentación.

Luego de sus críticas, llegó el turno sorpresivamente de Sean Spicer, ex vocero de la Casa Blanca, quien también tomo parte de la comedia.

John Litgow se llevó el primer premio de la noche como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática, por su papel en The Crown.

Kate McKinnon ganó por segunda vez consecutiva la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto en Comedia, interpretando a la demócrata Hillary Clinton, a quien le agradeció su “gracia y coraje”.

Posteriormente, el ambiente de crítica política bajó un poco, y los favoritos fueron pasando al escenario por sus premios, hasta que apareció la categoría de Mejor Actor de Reparto en Comedia, que fue ganada por Alce Baldwin, quien en Saturday Night Live ha hecho una parodia de Donald Trump. Al subir por su reconocimiento, Baldwin tomó el micrófono y comentó: “Señor presidente, aquí está su Emmy”, provocando una ovación entre el público. Luego, el actor olvidó el tema y agradeció al productor Lorne Michaels, así como a sus compañeros de programa.

Dolly Parton, Lilly Tomlin y Jane Fonda siguieron con las duras críticas y, sin decir el nombre del presidente, Tomlin mencionó: “Desde 1980, cuando filmamos la película 9 to 5, nos negábamos a ser controladas por un egoísta, mentiroso e hipócrita racista y hoy seguimos contra que un egoísta, mentiroso e hipócrita racista pretenda controlarnos”.

Después comenzó la entrega de premios a las series. La Mejor de Comedia fue para Veep, poco antes, su protagonista Julia Louis-Dreyfus volvió a ganar como Mejor Actriz de Comedia, por octavo año consecutivo.

Nicole Kidman obtuvo el premio como Mejor Actriz por su papel en Big Little Lies, que minutos más tarde se coronó como Mejor Miniserie.

Para cerrar la velada el Mejor Actor en Serie de Drama fue para Sterling K. Brown, de This is Us, quien volvió a dejar sin premio a Kevin Spacey. Mejor Actriz en la misma categoría fue para Elizabeth Moss por The Handmails Tale, que también venció como Mejor Serie Dramática.

Lista de premios

1. Serie de Comedia: Veep.

2. Serie de Drama: The Handmaid’s Tale.

3. Actor, Serie de Drama: Sterling K. Brown, This Is Us.

4. Actor de Reparto, Serie de Drama: John Lithgow, The Crown.

5. Actriz, Serie de Drama: Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale.

6. Actriz de Reparto, Serie de Drama: Ann Dowd, The Handmaid’s Tale.

7. Actor, Serie de Comedia: Donald Glover, Atlanta.

8. Actor de Reparto, Serie de Comedia: Alec Baldwin, Saturday Night Live.

9. Actriz, Serie de Comedia: Julia Louis-Dreyfus, Veep.

10. Actriz de Reparto, Serie de Comedia: Kate McKinnon, Saturday Night Live.

11. Miniserie: Big Little Lies.

12. Actor, Miniserie: Riz Ahmed, The Night Of.

13. Actor de Reparto, Miniserie: Alexander Skarsgard, Big Little Lies.

14. Actriz de Reparto, Miniserie: Laura Dern, Big Little Lies.

16. Película Hecha para Tv: Black Mirror.

17. Show de Variedades: Saturday Night Live.