Paz Vega confirma su participación en ‘The OA’

Ciudad de México

Posterior a la promoción de la segunda temporada de La Hermandad, la actriz española Paz Vega viajará a Estados Unidos para filmar la nueva entrega de la serie The Oa, a finales de este año.

No obstante, compartió a Notimex que se encuentra en pláticas para filmar en España una nueva serie, de la cual aún no puede dar detalles porque la productora no ha revelado información alguna.

De la serie que la tiene muy contenta por su éxito, Perdóname señor, dijo que actualmente la está transmitiendo Telecinco.

"Estamos muy contentos por el éxito, por cómo ha reaccionado la audiencia. Quedan dos o tres capítulos por transmitir y va muy bien", anotó la actriz, quien recientemente regresó a vivir en España.

La actriz, quien conquistara Hollywood tras participar en la cinta Spanglish, de James L. Brooks, aseguró que su actuación en esta serie ha sido muy intensa "porque las cosas que le pasan a esta mujer son muy fuertes y hay una premisa de un pasado, una mentira, algo que para mí fue muy significativo. Sin duda es un personaje que me ha marcado".

En la trama escrita por Antonio Onetti, Paz interpreta a Sor Lucía, una religiosa que regresa a su tierra natal, llamada Estrecho, para hacer frente a bandas de narcotraficantes.

Por otro lado, la actriz sevillana expuso que espera con emoción el estreno de la película "Stonic", que filmó al lado de Antonio Banderas en Sofía, Bulgaria.

Sin dar más detalles, Paz mencionó que no es la primera vez que trabaja con Banderas, toda vez que ella protagonizó un cortometraje publicitario dirigido por él, titulado Her Golden Secret.

