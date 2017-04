Así inicia la nueva temporada de 'Orange Is The New Black'

Ciudad de México

Netflix lanzó un video con los primeros momentos de la quinta temporada de Orange Is The New Black, que retoma la última escena de la temporada anterior.

La cuarta temporada terminó con el inicio de una revuelta en la prisión de Litchfield y con Daya, interpretada por Dascha Polanco, con una pistola apuntando a la cabeza de uno de los guardias.

TE RECOMENDAMOS: Escritora y actriz de OITNB se casaron

El nuevo avance comienza con este momento, mientras todas las prisioneras le gritan a Daya que jale el gatillo.

Daya pide silencio, pero sus compañeras continúan gritando. El video termina con un corte a negros y el sonido de un disparo.

La serie estará centrada esta vez en cómo cambia la vida de las reas con una nueva administración a cargo de ellas.

Netflix adelantó que todos los episodios de la quinta temporada abarcarán un plazo de tres días dentro de la prisión.

Orange Is The New Black regresará el 9 de junio, pero puedes prepararte para la revuelta aquí:





vmm