Nunca vi una telenovela completa, pero me gustaban: Giselle González

México

El hecho de que este lunes arranque su nuevo melodrama, Caer en tentación por canal 2, tiene muy ocupada a Giselle González en todos los detalles para alcanzar la perfección y, por ende, entregar un “excelente producto a la audiencia”; obviamente los nervios y los sentimientos se contraponen, pero la ilusión por hablar de su nuevo producto se perciben en cada una de sus respuestas.

Es casi mediodía cuando atiende la entrevista en la que, poco a poco, el nerviosismo que reconoce se aminora y lo mismo le hace reconocer que no ha sido fácil que acepten realizar historias con temas reales y fuertes en Televisa, así como el apoyo que le ha dado Rosy Ocampo para su nuevo melodrama, e incluso compartir que fue su abuela la que la introdujo en el mundo de las telenovelas.

¿Cómo te sientes ante el estreno de tu nueva telenovela?

Contenta, nerviosa, todo a la vez, siempre antes de un estreno es una emoción porque no sabes qué es lo que va a suceder. Tratas de poner lo mejor de tu parte, pero estamos en manos del público y esperando que seamos de su agrado.

¿Cuáles son los elementos que has reunido para lograr tu objetivo, que la gente vea tu historia?

Tocamos una historia muy cotidiana, con un tema fuerte y actual, como la infidelidad, pero no con la presencia de un villano. Lamentablemente o afortunadamente a veces se aparece una persona en tu vida, y es algo que no podemos controlar, y en ti está si te entregas o no. Y tú decidirás qué pierdes o qué ganas al entregarte a esa persona. Este es el caso de Carolina y Damián, interpretados por Adriana Louvier y Gabriel Soto, dos personas que se conocen y desde el primer momento hay una atracción y una empatía muy fuerte. Pero ellos están casados y en sus matrimonios aparentemente todo está bien.

¿Qué te hizo abordar esta problemática en tu producción?

Siempre me han gustado los temas reales, yo respeto mucho el melodrama tradicional, y respeto a las personas que lo hacen y lo saben hacer; pero el tipo de historias que a mí me llenan, que me convencen, que me gusta contar, son las historias cotidianas, las historias que yo vivo, que viven las personas que están a mi lado, las que yo conozco porque son humanos, son de carne y hueso y porque para mí es más fácil hacerlas crecer en pantalla. Hacen que me emocioné y que gire mi imaginación y que eche más de mi cosecha de lo que está; entonces en esta historia (Caer en tentación) hay una muy buena base con el libreto que tenemos y con la adaptación que se está haciendo de Leonardo Bechini y vas ya pensando en los rostros y eso me emociona.

En las historias (‘Para volver amar’, ‘La candidata...’) que has producido hemos visto golpes a las mujeres, maltrato, temáticas reales, pero que era difícil ver en la televisión, ¿qué haces para convencer a la gente de Televisa de llevarlas a la pantalla?

Yo creo que es porque creo en los proyectos que estoy presentando, y teniendo un buen libreto. Cuando presentó el proyecto con la emoción que lo platico y es eso, creer en lo que uno hace. Y para mí eso es lo que el público está esperando.

Y sí, cuando tuve la oportunidad de presentar el proyecto de Para volver amar, fue un proyecto difícil porque me decían: ‘Pues no, no es lo que la gente quiere ver’. Y yo les decía: ‘Denme la oportunidad, porque yo salgo a la calle y platico de estos temas y la gente está ávida de que contemos estas historias’. Incluso hice una investigación, donde eran temas que la gente quería escuchar. Y con la ayuda de Inmujeres hicimos este estudio y fue algo maravilloso, porque la historia de los personajes que hacían Bárbara y su esposo, que interpretaban Alejandra Barros y Juan Carlos Barreto, fue una de las historias que más impacto. La gente me decía: ‘Eso es lo que estoy viviendo’, y lamentablemente es un problema que muchas mujeres no van a gritar a los cuatro vientos, porque es algo que te causa dolor, que te causa vergüenza, pero que también hay que exponerlo porque ya es momento de decir basta, porque si se puede cambiar y todo mundo está en su derecho de cambiar las cosas.

Porque todo mundo puede hacer una denuncia y hay personas que te pueden ayudar, entonces si ponemos un granito de arena, pues nos satisface.

Pero no fue fácil que te dijeran sí ¿no...?

¡Ah¡ No. Ha sido muy, muy difícil para mí, la verdad toda mi trayectoria ha sido muy difícil, pero creo que cuando tanto te cuestan las cosas es cuando más disfrutas ya cuando es una realidad. Sí, sí me ha costado muchísimo porque es convencer a un grupo de ejecutivos de que tienes una línea, y ha funcionado.

¿Qué te ha motivado a ser perseverante en una empresa donde el área de producción estaba controlada por hombres?

El que persevera alcanza, nunca deje de creer en mí. Y sí, sí fueron tiempos muy difíciles, y siempre ha sido difícil, aún ahora aunque haya esta apertura, porque nunca vas a saber qué es lo que funciona y qué no. Y para mí la competencia siempre te va a hacer crecer, pero indudablemente al haber tanta competencia hay una inseguridad por saber, qué es lo que quiere la gente; y muchas veces es irse por lo más fácil, o por saber qué es lo que va a funcionar y yo no entro en esos esquemas.

Pero yo vengo de un matriarcado muy fuerte, donde desde mi tatatarabuela, mi bisabuela les costó mucho salir adelante y pues quizá eso que he tenido, el ejemplo de estas mujeres tan fuertes que no dejaron de luchar; y de la nada, de quedarse en la calle, salieron adelante. Entonces, si a mi Dios me dio la fuerza y la bendición de tener todo en la vida, tener salud, una educación, pues cómo no voy a luchar por algo que quiero.

¿Qué hay con la competencia? A partir del lunes, en Tv Azteca, que al menos en la televisión abierta se considera tu competencia directa, también estarán estrenando un proyecto fuerte, ‘Las malcriadas’, que aborda el tema de la trata de personas, te ocupa o te preocupan tus contrincantes?

Sé que van hacer un producto interesante por la temática que van abordar, que es la trata de personas, no conozco a fondo lo que están haciendo, porque me tengo que ocupar de lo que estoy haciendo en este momento.

Y no es no que no me interese. Por el contrario, me interesa, y mucho; creo que va a ser fuerte, no lo estoy viviendo, si lo viviera como público, diría: ‘ qué maravilla, qué maravilla!’ porque tenemos muchas opciones’. Además que esas temáticas me apasionan. Y qué padre, elegir entre una u otra.

El hecho de que Rosy Ocampo esté al frente de la producción en Televisa ¿te ha ayudado?

Para mí ha sido una grata sorpresa, me ha acompañado, ha estado al pendiente de este proyecto, es una mujer que entiende porque ha sido productora, es una mujer que le gusta innovar, hacer cosas diferentes; me siento cobijada por ella, y eso me gusta porque me siento más segura, más firme en mis pasos y en mis decisiones.

¿En qué momento te gustaron las novelas?

Desde que era niña porque acompañaba a mi abuela, ella era la que nos cuidaba, y siempre por las tardes veía las novelas. Y cuando ya estaba en la universidad, en la UNAM, criticaban mucho la telenovela y yo decía que era muy fácil criticar y juzgar.

Decía, por qué criticamos tanto, si a lo que a mí me hace sentir, me gusta. Me acuerdo que tenía discusiones muy fuertes con los maestros, porque yo les decía: ‘Eso es lo que tú piensas. Pero vale lo que tú dices, y también lo que yo digo. Finalmente se cae en: ¿te gusto o no, te provocó una emoción o no? Y es curioso, pero en esa época nunca fue de que me pusiera a ver una telenovela completa, pero si me gustaban.