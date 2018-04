'New Girl' cambia el elenco para su última temporada

Ciudad de México

Durante siete años Max Greenfield y Lamorne Morris le dieron vida a Schmidt y Winston Bishop, respectivamente, en la serie New Girl, que estrenó su última temporada. Sin embargo, llegó la hora de decirles adiós a estos dos personajes que los llevaron a ofrecer una visión moderna de la amistad y el amor.

Para Greenfield la fórmula que hizo exitoso al show protagonizado también por Zooey Deschanel (Jess) y Jake Johnson (Nick) fue la comedia de situación, a la que consideró eterna. "Creo que las buenas son las que han durado (en la mente del espectador) y ahora que están los catálogos de sus episodios (en Netflix), creo que existirán mientras haya gente suscribiéndose al streaming", dijo.

Por su parte, Morris comentó que gracias a las plataformas, pero también a la temática y otros elementos del programa, se convirtió en "parte de la historia de la televisión, de una manera rara; en algún momento me di cuenta: '¿Realmente hicimos esto durante siete años?', eso no pasa mucho, somos parte de la cultura del entretenimiento como All in the Family o Th e Jeffersons", aseguró el actor.

En tanto, vivir la última semana de grabación fue especial para Max.

"Todos los personajes estaban en cada escena, así que el elenco completo estuvo en el set, no había pasado antes; fue un momento que me tocó, muy emocional, escuchar a Liz (Meriwether, productora ejecutiva) decir: 'Creo que estuvo bien', en ese momento me di cuenta de que era el final.

"Aunque mucha gente ya encontró (New Girl) en Netfl ix (en Estados Unidos), eso nos dio una especie de segunda vida y continuaremos, incluso hasta que los niños envejezcan; estaremos en ese formato por siempre, lo que es algo muy loco, porque la experiencia seguirá, porque ahora la pueden ver de principio a fin", agregó Greenfield.

Sin embargo, Lamorne aún no procesa que la serie, de la que dirigió un episodio, terminó, para él los últimos días fueron "demasiado".

"Cuando los escritores entraron al set pensé: 'Está pasando algo diferente'", aunque aseguró que espera que en 20 años siga vigente "porque las tendencias regresan, veo la moda, música y personajes, y creo que la gente se seguirá identificando".

New Girl es una serie que comenzó en 2011, en la cadena Fox, y que muestra a una profesora de primaria poco ortodoxa, que se muda a un departamento en Los Ángeles, junto a otras cinco personas, lo que provoca toda una serie de enredos que se resuelven entre el drama y la comedia, producida, entre otros, por Elizabeth Meriwether.

El 14 de mayo de 2017, Fox anunció que la serie fue renovada para una séptima y última temporada, pero ésta solo tendría un total de ocho episodios, cuando las temporadas anteriores tuvieron entre 22 y 25 capítulos cada una.

ÉXITO EN FOX

- New Girl tiene en su haber cinco nominaciones para los Premios Emmy y otra quinteta en los Golden Globe.

- En esta entrega ocurrió un salto de tres años: Jess y Nick están felices juntos; Schmidt y Cece crían a Ruth, y Winston y Aly están casados.

- La séptima y última temporada de la serie se transmite todos los miércoles a las 23 horas, por el canal de tv de paga Fox.

