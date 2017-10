'Club de Cuervos' lidera los maratones de Netflix en México

Ciudad de México

Club de Cuervos es la serie que lidera los maratones de Netflix en México, le sigue programas como Defenders, The Seven Deadly Sins y Gilmore Girls.

El servicio de streaming Netflix dio a conocer que 8.4 millones de sus suscriptores les gusta ver un maratón de sus series favoritas y, que entre 2013 y 2016, la cantidad de personas que termina una temporada el día de su lanzamiento creció más de 20 veces.

"Para nuestros miembros, terminar una serie -sin importar a qué velocidad lo hagan- se ha convertido en una insignia de honor, una fuente de orgullo", dijo Brian Wright, vicepresidente de Series Originales en un comunicado de prensa.

"Netflix te permite ver el contenido de una forma que antes era imposible, y es increíble ver cómo un programa los engancha y despierta su pasión por verlo", añadió.

Gilmore Girls: A Year in the Life tiene la mayor cantidad de maratoneros globales a 24 horas de su debut pero el primer lugar de la lista varía según el país: Club de Cuervos quedó en primer lugar en México.

Nuestro se ubica con el mayor número de supermaratoneros en América Latina y el número 7 en la lista global.

Programas de todo tipo, género y formato despiertan el instinto maratonero. Las comedias de 30 minutos como Santa Clarita Diet, GLOW y The Ranch se pueden ver más rápidamente, pero algunos thrillers de una hora como Stranger Things, House of Cards y Orange is the New Black, o anime, como The Seven Deadly Sins, son consumidos con fervor también.

La compalía aclaró que las series aquí mencionadas son aquellas que los miembros terminaron de ver más rápido tras su estreno. NO son las series más vistas en Netflix

