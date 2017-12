Arma tu maratón vacacional con estas 4 series de Netflix

Ciudad de México

Ya sabemos que te has 'devorado' algunas series de Netflix, ya sean estas originales o no, seguro estás pensando que ya no tienes nada que ver, pero te equivocas.

Hay más series que puedes ver, ya sea que quieras presumir con tus amigos o quieras impresionar a la persona que te gusta o simplemente porque quieres expandir tus horizontes, esta lista te ayudará en esos momentos.

TE RECOMENDAMOS: Los estrenos de Netflix en enero de 2018

>>>ATYPICAL (2017, original de Netflix)

¿De qué trata? Durante los ocho capítulos de la primera temporada, Atypical sigue la vida de Sam, un joven de 18 años con autismo. La serie muestra cómo es su integración social y la forma en la que lleva su adolescencia a partir del momento en que decide tener una novia.

Atypical aborda un tema poco recurrente dentro de los programas de televisión actual: el autismo y lo hace de una forma divertida.

Te dejamos el tráiler para que te animes a verla:





>>>EL CHAPO (2017, original de Netflix)

¿De qué trata? La serie cuenta la historia de Joaquín El Chapo Guzmán, desde sus comienzos como ayudante de los narcotraficantes más famosos de mediados de los 80, hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos y buscados en todo el mundo.

El programa tiene ya dos temporadas y aún no se ha confirmado que haya una tercera.

Quizá te interese saber que el abogado del narcotraficante tiene un poder notarial para representarlo e interponer una demanda por la serie que, según dice, no está basada en hechos reales.

Acá puedes ver el tráiler de las dos temporadas:









>>>MINDHUNTER (2017, original de Netflix)

¿De qué trata? En este true crime vemos cómo dos agentes especiales del FBI, Holden Ford y Bill Tench, sientan las bases de la psicología criminal en Estados Unidos en la década de los 70. Es como ver Mentes criminales, pero en Netflix, sin tantos capítulos y la mayoría de estos no son autoconcluyentes.

Vale mucho ver la primera temporada, desde el capítulo uno te atrapa y ya no podrás dejar de verla.

Netflix ya confirmó la segunda temporada, que llegará el próximo año, y como dato curioso David Fincher (House of Cards) y Charlize Theron (Atómica) son los productores de esta serie inspirada en casos reales y, para añadirle más interés y quieras verla, Fincher dirige cuatro capítulos.









>>> RAISING HOPE (2010, no original de Netflix)

¿De qué trata? ¿Te acuerdas de Malcolm, el de en medio? Es algo similar y de hecho algunos actores de Malcolm actúan en esta serie que trata de la vida de Jimmy, considerado "un perdedor" que vive aún con sus padres y éstos, a su vez, viven en la casa de la abuela





Un buen día Jimmy duerme con una mujer, que resulta ser una criminal y es encarcelada, y del encuentro nace una bebé a quien Jimmy debe criar.

Es una comedia familiar muy divertida, al estilo de Malcolm.









ERV