Netflix se une a Día de Muertos con altares

El servicio de streaming Netflix se sumó a la celebración del Día de Muertos en el cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles, donde se colocaron ofrendas para recordar a los personajes que perecieron en la ficción.

La compañía creó cinco altares auténticos para celebrar a sus amados personajes que han fallecido de las series originales.

Los asistentes al evento se formaron en Hollywood Forever para despedir a la inteligente y encantadora Poussey, de Orange is the New Black; a la ambiciosa periodista Zoe Barnes, de House of Cards, el controversial presidente Diego Nava, de Ingobernable; el fundador de los Cuervos Salvador Iglesias Sr., de Club de Cuervos, y la adorable Barb, de Stranger Things.

Los fanáticos de la televisión han demostrado una verdadera pasión por sus series favoritas, creando vínculos emocionales con los personajes que aman; por lo cual es difícil decirles adiós cuando mueren.

