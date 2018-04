Liberan avance de la segunda temporada de '13 Reasons Why'

Mediante un video compartido en redes sociales, fue liberado un adelanto de la tan esperada segunda temporada de 13 Reasons Why.

En él, podemos ver, a través de tomas cinematográficas a varios de los personajes de la primera temporada, como Jessica, Bryce, Tony, la mamá de Hanna, Clay y a la misma Hanna, entre otros.

Al final del video, Clay levanta una foto de Hanna y al reverso de ésta, hay unas palabras que dicen "Las cintas sólo fueron el comienzo".

The tapes were just the beginning. May 18. pic.twitter.com/MZczjM1fP3