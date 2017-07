Murió Nelsan Ellis, actor de 'True Blood'

Nueva York

El actor Nelsan Ellis, mejor conocido por su memorable papel como Lafayette Reynolds en la serie True Blood, murió. Tenía 39 años.

Su representante Emily Gerson Saines confirmó el fallecimiento en un correo electrónico. The Hollywood Reporter, la primera en informar sobre la muerte de Ellis, indicó que el deceso se debió a complicaciones de una falla cardiaca, según declaró la agente.

El actor nacido en Illinois, que estudió en la afamada escuela Julliard, desempeñó el papel de Lafayette en el drama de la cadena HBO del 2008 al 2014, y más recientemente participó en la serie de detectives Elementary de CBS. También era guionista y director teatral.

Ellis interpretó a Martin Luther King Jr. en la película The Butler de Lee Daniels y al cantante Bobby Byrd en la cinta biográfica de James Brown, Get On Up. Participó también en la película Historias Cruzdas.

Octavia Spencer, su compañera de reparto en esa cinta, lamentó su muerte en la red social Instagram.

"Mi corazón se rompe por sus hijos y familiares", escribió la actriz.

HBO publicó una comunicado donde expresó que la cadena está "extremadamente triste" por la muerte de Ellis.

"Nelsan fue miembro por mucho tiempo de la familia de HBO cuya innovadora interpretación de Lafayette será recordada con cariño en el legado de True Blood", se afirma en el texto. "Sus seguidores y todos nosotros en HBO extrañaremos mucho a Nelsan".

El creador de True Blood, Alan Ball, dijo que Ellis era "un talento singular cuya creatividad nunca dejó de sorprenderme. Trabajar con él fue un privilegio".

En una entrevista televisiva de 2012 en Chicago, Ellis recordó que le tomó cuatro audiciones obtener el papel de Lafayette. Al principio, señaló, interpretó el papel como si fuera una caricatura y le dijeron que "regresara a la mesa de dibujo y lo dilucidara".

Luego comenzó a orientar el papel hacia su madre.

"Una vez que empecé a actuar como mi madre, en mi cuarta audición, obtuve el papel", dijo.

Nacido en Harvey, Illinois, Ellis asistió a la preparatoria de Thornridge, y fue ahí donde los profesores le inculcaron el arte del teatro. Después fue a Juilliard en la ciudad de Nueva York.





