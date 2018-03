'Narcos' proyecta el talento latino, dice su productor

Miami

Jose Padilha es uno de los productores ejecutivos de Narcos y el director de los primeros dos episodios de una de las series de Netflix que, con solo tres temporadas, se ha convertido ya en una de las consentidas del público consumidor de la plataforma de streaming.

En su cuarta temporada, la serie estará ubicada en México y al cuestionar al realizador brasileño sobre el talento mexicano involucrado en el proyecto, prefirió extender el panorama y desarrollar cómo Narcos se ha convertido en un foco de atención para el talento creativo en Latinoamérica.

“Yo qué les puedo decir de México, si tienen tres ganadores del premio Oscar. Pero no solo el talento en México, sino en toda Latinoamérica tenemos mucho talento. Lo que es interesante de Narcos para mí y una de las razones por las que decidí hacer el show es que, cada vez que vas a un festival de cine latino, a cualquiera, siempre hablan de la integración del cine en Latinoamérica y nunca pasa. Pero Narcos sí lo hizo”, dijo Padilha a ¡hey! desde Miami, donde presenta su próxima serie para Netflix, El mecanismo. El realizador continuó explicando.

“En Narcos tienes directores de Brasil, de México, directores de Colombia, actores de Chile, de Argentina, Perú, Venezuela, muchos actores de México, filmamos en muchas locaciones de la región y entonces finalmente Latinoamérica está trabajando en conjunto con todo el talento que tenemos, y vaya, amo trabajar con actores como Stephanie Zigman, ella es fantástica y todos lo son, y todos al fin trabajan juntos y mira lo que pasó, es un éxito gigantesco que se ve en todo el mundo, es una de las series más exitosas en Alemania, en el Reino Unido. Eso te dice que tan fuerte es el talento en todo Latinoamérica”, opinó Padilha, sobre el suceso del programa que comenzó con la historia de Pablo Escobar.

En su lanzamiento, Narcos tuvo todo tipo de reacciones por parte de la crítica y el público. José Padilha decidió no hacer mucho caso y apegarse a su pasión por desarrollar historias. En particular con Narcos, sus ideas no estaban enfocadas en Colombia, sino en Estados Unidos.

“Cuando hago películas o series, no me preocupo por lo que las audiencias vayan a decir, no me gusta adivinar qué es lo que quiere la audiencia en primera porque no se cómo adivinar eso y en segunda porque me enfoco en lo que estamos haciendo, en cómo voy a contar una historia y cómo esta historia es interesante para mí, y en Narcos la idea era explorar no solo el mundo de los narcos sino también la relación del gobierno estadunidense y las drogas”, explicó el brasileño.

Respecto a la situación actual de nuestro país sobre el tema del narcotráfico, el director también piensa que la clave está en el tema del consumo y mientras no exista atención por parte de Estados Unidos en el tema, las problemática no llegará a una solución.

“Creo que hubo un tiempo en Colombia cuando la violencia alcanzó tal nivel que los cárteles decidieron que era buena idea exportar la droga a México en lugar de directamente a Miami, y dejar que los mexicanos se encargaran de la exportación a Estados Unidos ya que hay una frontera y así ellos tienen ese problema y no Colombia.

Desafortunadamente eso es lo que pasa ahora en México. Por su parte en Estados Unidos dicen que van a poner un muro para detener el tráfico de droga, como si pensaran que México es culpable del hecho que hay drogadicción en Estados Unidos y eso es una estupidez”, concluyó José Padilha.

CLAVES

LA HISTORIA

Narcos es una serie basada en la lucha contra el narcotráfico en Colombia durante los años 1990. Los protagonistas son dos agentes de la DEA y su principal objetivo, el líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar.

En la temporada dos se desarrolla la historia del narcotráfico después de la muerte de Escobar, Damián Alcázar se suma como uno de los cabecillas del Cártel de Cali.

La próxima temporada se espera la ya confirmada actuación de Diego Luna.