Murió el conductor, Joel Taylor de 'Cazadores de tormentas'

Ciudad de México

Joel Taylor, una de las estrellas del reality de Discovery Channel Storm Chasers (Cazadores de tormentas), murió repentinamente el martes a los 38 años de edad.

Varios amigos de Taylor confirmaron su muerte en las redes sociales, aunque la causa del fallecimiento aún no está clara hasta este momento.

La cuenta de Facebook, Storm Chasers, también confirmó el deseso de Joel Taylor.

TE RECOMENDAMOS: Murió el actor Simon Shelton, Tinky Winky en los Teletubbies

Nacido en Oklahoma, Taylor se unió a Storm Chasers (Cazadores de tormentas) en 2008. El programa siguía a un grupo de científicos que intentaban "perseguir" tornados con fines de investigación en el Tornado Alley de Oklahoma.

Taylor, que había estudiado meteorología en la Universidad de Oklahoma, fue el conductor del programa y a menudo acompañaba a Reed Timmer mientras perseguían tormentas. Estuvo en la serie hasta que fue cancelada en 2012.

Varios colegas de Taylor que trabajaron en Storm Chasers (Cazadores de tormentas), así como personas de la comunidad de cazadores de tormentas se mostraron costernadas en las redes sociales por la muerte del conductor.

Te compartimos algunos tuits.

"Descanse en paz mi mejor amigo y compañero cazador de tormentas, Joel Taylor. Estoy consternado y devastado por la pérdida de mi increíble amigo. Perseguimos muchas tormentas intensas y deseo que pudiéramos perseguir una tormenta más. Te extrañaré por siempre, Joel. Perdimos a una leyenda", escribió su compañero, Reed Timmer

RIP my best friend and storm chasing partner, Joel Taylor. I am shocked and absolutely devastated by the loss of my incredible, caring friend. We chased so many intense storms, and I wish we could have just one more storm chase. I'll miss you forever, Joel. We lost a legend pic.twitter.com/htN45t8wik

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 24 de enero de 2018

"¿¡Qué!? Joel Taylor murió, es muy triste escuchar esta noticia. Eso es todo... estoy viendo la primer temporada de 'Cazadores de tormentas' en honor a Joel Taylor. Viejo... mi corazón está con los amigos y familia de Joel. ¿Alguien sabe la causa de la muerte?

What?!? @jctsooner died today! So sad to hear this news. That's it... I'm watching Discovery's Storm Chasers Season 1 in honor of Joel Taylor! Man... my heart goes out to Joel's family and friends. Anyone know the cause of death?, publicó el meteórologo, Dan Skoff.

— Dan Skoff (@weatherdan) 24 de enero de 2018

"Toda una generación de meteórologos y cazadores de tormentas creció y fue inspirada por las acciones de Joel Taylor. Que su espíritu continue con ellos y que sus restos descansen en paz", tuiteó el Nolan Meister, estudiante de meteorología de la Universida de Oklahoma.

An entire generation of meteorologists and storm chasers grew up on and were inspired by the actions of Joel Taylor. May his spirit carry on in them and may he rest in peace.

— Nolan Meister (@Nolan_Meister) 24 de enero de 2018

"Terribles noticias en la comunidad meteoróloga esta noche. Descanse en paz Joel Taylor. Un gran tipo que será extrañado mucho", compartió el cazador de tormentas y metórologo, Chris McBee.

Terrible news in the weather community tonight. RIP Joel Taylor. A great guy who will be sorely missed. — Chris McBee (@McBeeWX) 24 de enero de 2018

ERV