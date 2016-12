Murió la actriz Barbara Tarbuck

Los Ángeles

La actriz estadunidense Barbara Tarbuck falleció a los 74 años de edad, luego de una prolongada enfermedad, informaron hoy aquí sus familiares.

Tarbuck es recordada por su actuación en series de televisión como "Hospital General" y "American Horror Story".

En "Hospital General", Tarbuck representó por más de una década a Lady Jane Jacks, además participó en numerosas puestas en escena en Broadway y en teatro regional.

En la serie "American Horror Story" apareció en fecha reciente en cinco episodios en los que representó a una apasionada "madre superiora".

Nacida en Detroit, Tarbuck falleció el pasado 26 de diciembre en su residencia de Los Ángeles, en donde enfrentó la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, un mal neurológico, degenerativo y mortal, que le fue diagnosticado desde hace tiempo, indicó su hija Jennifer Lane Connolly.

También participó en series exitosas de televisión como "The Lone Ranger", "The Waltons", "Dallas", "Police Squad!", "M*A*S*H", "Cagney & Lacey", "The Golden Girls", "Judging Amy", "Star Trek: Enterprise", "NYPD Blue", "Nip/Tuck", "Glee", y "Mad Men".

