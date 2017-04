Murió Peter Hansen, actor de ‘General Hospital’

Ciudad de México

El actor Peter Hansen murió a los 95 años en Santa Clarita, California, informó su familia. La estrella de televisión será recordada por su trabajo en el programa Hospital General.

Al actor le sobreviven su hijo Peter, su hija Gretchen y sus nietos Allison, Erik y Jamal.

Hansen fue uno de los histriones que trabajó en el programa de 1965 a 1976 y en una segunda etapa entre 1977 y 1986.

Su trabajo lo llevó a ganar un Emmy Daytime como mejor actor de reparto en 1979.

En el séptimo arte destacó en películas como When Worlds Collide (1951) y The Savage (1952) con Charlton Heston.

En la pantalla chica realizó varias participaciones importantes en los programas: The Goldbergs, Sea Hunt, Cheers, Science Fiction Theatre, Perry Mason, The Lone Ranger, The Golden Girls y Magnum PI.

